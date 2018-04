330 43

Best and Fast Change recurrirá la multa de 1,5 millones del Banco de España

6/04/2018 - 14:37

Best and Fast Change recurrirá en vía contencioso-administrativa la multa de 1,5 millones de euros impuesta a la sociedad por el Banco de España por no proporcionar información suficiente a sus clientes en materia de comisiones, según ha informado a través de un comunicado.

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

La compañía de intercambio de divisas considera que no se han cometido las infracciones que se le imputan y entiende que concurren "sobradas razones de nulidad" en dicha resolución. Además, denuncia que la sanción de 1,5 millones es "desproporcionada" teniendo en cuenta que el valor de las operaciones de cambio de moneda afectadas según el expediente sancionador del Banco de España, que no supera 3.000 euros, según la sociedad.

Asimismo, Best and Fast Change no descarta recurrir ante la Justicia europea en caso de ser necesario. "Best and Fast Change España confía en que los tribunales españoles estimarán sus pretensiones y, en todo caso, se reserva el ejercicio de cuantas acciones le asistan, incluido a nivel de la justicia europea", expone.

Según la resolución publicada el jueves en el Boletín Oficial del Estado, el Banco de España ha multado a la compañía de intercambio de divisas con 1,5 millones de euros por no proporcionar información suficiente a sus clientes en materia de comisiones.

La firma cometió una infracción grave relacionada con la realización de actos u operaciones prohibidas por las normas reglamentarias reguladoras de los establecimientos de cambio de moneda o el incumplimiento de los requisitos establecidos en ellas.

Best and Fast Change ya interpuso un recurso de alzada contra la resolución del consejo de gobierno del Banco de España del 26 de mayo de 2017 por la que finalizó el expediente de referencia.

Este recurso fue desestimado mediante una resolución del subsecretario de Economía, Industria y Competitividad el 19 de febrero de este año, tras lo cual la resolución sancionadora pasó a ser firme en vía administrativa.

