El hermano pobre de los pensionistas: ¿quién cobra las más bajas de España?

PENSIONE – HERMANO POBRE.- Ya estamos siempre con la milongada y la chorizada. La pension debe corresponder a lo que has cotizado. Y si no has cotizado no tines pension, tendrás la AYUDA QUE SEA.



El PROBLEMA COMIENZA, cuando la Base Reguladora es una CHORIZADA. LA JUSTA es: Tasa Sustitucion, Mochila Austriaca o Base Reguladora =Vida Laboral Real.



Con este INICIO, que es el mas JUSTO y EL UNICO JUSTO, podremos llegas a donde haga falta, pero sabiendo de donde empezamos Y NADIE PODRA PORTESTAR POR, si cobra mucho o si cobra poco, es por lo que has pagado.



Tios que han cobrado mas de 5, 10 o 15 veces lo que han pagado protestan porque cobran poco, Y HAN COBRADO 15 VECES MAS DE LO QUE HAN PAGADO.



Todos han pagado mucho y cobran poco, pero nadie QUIERE CAMBIAR A EL CALCULO DE SU PENSION= Tasa Sustitucion-Alemana.



Como se les nota EL PLUMERO