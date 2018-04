Trump estudia imponer otros 100.000 millones de dólares en aranceles a China

Bueno. Pues sí que va a haber guerra comercial a lo grande. Órdago a la grande.



Era de esperar. Pero esta guerra no la va a perder EEUU, sino China.



El que más exporta es el que más pierde en una guerra comercial.



Lógicamente EEUU no puede quedarse de brazos cruzados mientras China, juega a echar el dólar del monopolio del petróleo.



El globalismo tiene los días contados y cada uno va a tener que buscarse la vida con sus fuerzas. Eso lo han visto los britons y de ahí el Brexit. En "Expaña" andamos como tres en un zapato. Nos van a dar hasta por donde amargan los pepinos.



La UE, lo han demostrado los alemanes sobradamente, no es más que una jaula de grillos castrados. Por no decir algo peor.



Calma hasta finales de 2019, pero que nadie espere ya grandes subidas en la bolsa. Tiene que empezar a descontar lo por venir. Y no va a ser bonito.