330 43

(AMP) Echegoyen no espera "ningún recurso adicional" de los accionistas de Sareb

5/04/2018 - 19:21

Rechaza que la sociedad cancele el 'swap' de cobertura de tipos por el elevado coste que conllevaría

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), Jaime Echegoyen, ha afirmado que desde la firma no esperan "ningún recurso adicional" por parte de sus accionistas, según un análisis realizado en un escenario "prudente".

"No esperamos una aportación adicional", ha apuntado Echegoyen durante la comisión del Congreso que investiga la crisis financiera, la quiebra de las cajas de ahorros y el programa de asistencia, si bien ha matizado que no se puede decir que la inversión hecha vaya a ser plenamente recuperada, aunque desde la Sareb se gestionará para que se recupere la mayor parte.

Echegoyen ha explicado que no existe ningún mecanismo automático para que los accionistas pongan más dinero y que la inversión inicial es el capital con el que cuenta Sareb, el que necesita "para operar, para vivir".

En todo caso, ha destacado que hay que pensar también en "cuánto no ha costado" al sistema la creación de Sareb. "El 25% del problema ya no está", ha señalado, en referencia a los 12.906 millones de euros que fueron avalados por el Tesoro y que ya han sido repagados. "Alguien ha dado de baja un riesgo que existía en ese momento", ha explicado.

En respuesta a los grupos parlamentarios, Echegoyen ha defendido que Sareb ha vendido lo que ha podido en función de las condiciones de demanda del mercado. "Vendemos a precios de mercado en todo momento", ha añadido y ha explicado que los precios de los activos se establecen tras realizar una tasación.

"No hemos vendido ni lo mejor ni lo peor, hemos vendido lo que hemos podido", ha señalado, y ha añadido que les "encantaría" dar salida a aquellos activos más complicados de vender, pero que depende del mercado. "Intentamos mejorar aquello que es más difícil", como los activos en localizaciones con baja demanda, ha explicado el presidente de Sareb.

Echegoyen ha insistido en que la Sareb es "una sociedad en liquidación", por lo que "no tendría mucho sentido que, teniendo una vida finita, se espere al final para venderlo todo de golpe". "Durante los próximos diez años es poco probable que se mantenga un viento con la misma fuerza", ha añadido.

MENORES BENEFICIOS POR EL 'SWAP'

Preguntado en varias ocasiones sobre la contratación de un derivado financiero para la cobertura de tipos ('swap'), que impidió a Sareb ahorrar en costes financieros debido a que no pudo beneficiarse de la caída del Euríbor, índice al que estaba referenciado, Echegoyen ha reconocido que la sociedad se benefició de la caída de los tipos de interés, aunque "se podría haber beneficiado más".

"A lo largo de la vida del 'swap' veremos muchas cosas", ha pronosticado el presidente de Sareb, que ha explicado que en el momento de su contratación "el mercado daba por bueno que los tipos de interés iban a subir" y tras un tiempo en ascenso comenzaron a caer.

En todo caso, Echegoyen ha afirmado que no se puede cancelar a día de hoy el 'swap' porque el coste de hacerlo rondaría los 1.900 millones de euros. "Evidentemente no lo vamos a hacer porque nos dejaría en una situación lamentable", ha dicho, y ha añadido que "no parece razonable" hacerlo "cuando ha terminado la tormenta".

PUBLICIDAD