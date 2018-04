330 43

Echegoyen (sareb) reconoce que no se podrá recuperar todo el dinero público invertido en el 'banco malo'

5/04/2018 - 18:31

El consejero ejecutivo y presidente de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), Jaime Echegoyen, reconoció este jueves que no se podrá recuperar la totalidad del dinero público invertido en el conocido como 'banco malo'.

El presidente de la Sareb respondió así a las preguntas de los grupos parlamentarios en la comisión parlamentaria que investiga la crisis financiera en el Congreso de los Diputados, en la que fue cuestionado por el coste del rescate realizado con dinero público a las entidades financieras mediante la absorción de activos asumidos por el 'banco malo'.

Echegoyen no dio una cifra concreta sobre tal cuestión, pero aseguró que "lo que no podemos decir es que la inversión inicialmente hecha pueda ser plenamente recuperada" debido a la naturaleza de los activos.

Por el contrario, indicó que "lo que no ha costado son 13.000 millones de deuda que han sido repagados", en referencia a la cantidad de deuda que la Sareb ya ha pagado del total de 50.781 millones que tuvo que emitir al constituirse para asumir los activos recibidos de las nueve entidades financieras que recibieron dinero del rescate. "El 25% de ese problema ya no está", añadió.

Además, preguntado por si podría necesitarse alguna nueva aportación en el futuro, Echegoyen aseguró que "no va a hacer falta ninguna aportación adicional de ninguno de los accionistas" y que la Sareb trabaja "para que no haya que pedir nuevos recursos y que con la actividad que tenemos se pueda resolver".

Por otra parte, preguntado por qué hubiera ocurrido si no se hubiera realizado la reestructuración bancaria y se hubiera creado la Sareb, el presidente de la entidad adujo no estar en posición de responder, pero añadió que "en aquellos países en los que no se hizo nada de esta naturaleza, hay sistemas financieros enteros que siguen sufriendo porque la banca no está cumpliendo con su rol principal que es financiar la economía y el crecimiento económico".

DIFICULTAD PARA VENDER

Por otro lado, el presidente de la Sareb justificó la difícil labor encomendada a la entidad por el gran volumen de activos gestionados "que no producían nada, que no daban rentabilidad".

Así, subrayó la dificultad para vender los activos y aseguró que "hemos vendido lo que hemos podido". "Si vendemos todo lo que el mercado nos dice que no quiere comprar, nos van a pedir que lo regalemos", afirmó, para añadir que "el mercado es soberano, no lo controlamos".

Sin embargo, al ser preguntado por el precio al que la Sareb vende los activos y si éste es el del mercado, Echegoyen recordó que la Sareb "es una sociedad en liquidación, por lo que si no vendiéramos no lo estaríamos haciendo bien, necesitamos vender" y "estamos en un mercado que sopla con algo de viento de cola y hay que aprovecharlo". Además, vaticinó que será difícil que dicho viento de cola se mantenga durante los próximos 10 años.

