El gasto en pensiones desde 2008 sube cuatro veces más que el número de pensionistas

Pero esto no es nuevo. Ya se ha hablado hasta la saciedad desde hace años , de lo que está pasando iba a pasar. No se trata de medidas políticas, sino de meros cálculos estadísticos de población.



Que en el corto plazo se podría mantener el sistema quitando autonomías y evitando duplicidades, puede ser. Pero, ¿ quién hará el experimento?



La implacable realidad está llegando, y no hay solución posible. No por lo menos con la estructura de estado que tenemos.