Economía.- La Fundación Laboral de la Construcción cree que los Presupuestos "no atienden" las necesidades del sector

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente de la Fundación Laboral de la Construcción, Vicente Sánchez, ha asegurado este jueves que el nuevo proyecto de Presupuesto Generales del Estado (PGE) para este año "no atiende las necesidades" del sector, al tiempo que el también vicepresidente de la fundación y secretario general de UGT-Fica, Pedro Hojas, ha insistido que España sigue teniendo un déficit en infraestructuras y que a pesar del alza recogido en infraestructuras la inversión es inferior a la de 2014.

"Los Presupuestos no solo han supuesto un jarro de agua fría, sino que anteriormente el nuevo Plan Estatal de Vivienda también nos ha puesto las cosas un poco más difíciles, y lo que queremos es construir y que los trabajadores construyan", ha recalcado Sánchez durante la clausura de la jornada de presentación del Observatorio Industrial de la Construcción.

Para Sánchez, el país "no saldrá de la crisis social sin salir antes de la crisis de la construcción". No obstante, ha asegurado que llegará un momento en el que si el sector sigue levantando la cabeza y tirando de la lista del paro, no habrá trabajadores, porque los jóvenes no quieren entrar en la construcción porque está visto como un sector "duro, que no tiene buena imagen".

Uno de los problemas de esta mala imagen, según Sánchez, es que la actividad del sector no está "bien estructurada". De hecho, esto ha provocado que haya un aumento de los accidentes más elevado que la actividad del sector en sí.

En esta línea, también ha señalado que no hay inversión en los sectores donde hay mayor número de empresas con capacidad de gestión y mayor presencia sindical, sino que está creciendo en iniciativa privada, en la pequeña obra, donde no hay capacidad de intervención.

De su lado, Hojas ha indicado que a pesar de que los Presupuestos contemplan un alza en infraestructuras del 12,7% con relación a 2017, la inversión de 8.487 millones de euros es inferior a la del año 2014.

Por ello, ha criticado que, si bien crece el importe con relación al año pasado, hay "importantes carencias" en la política de infraestructuras, por lo que ha reclamado que se mantenga un esfuerzo inversor constante, que haya una planificación estratégica que asegure los mismos derechos de acceso a todos los ciudadanos, y que se reorienten las prioridades hacia las necesidades de los ciudadanos.

LA ACTIVIDAD LABORAL, LEJOS DE LAS CIFRAS PRECRISIS

Según el Observatorio, el peso de la industria de la construcción en la economía española ha disminuido en los últimos años al pasar de presentar el 10,7% en 2007 al 5,2% actual. Esto, junto con el resto de indicadores, según la Fundación, pone de relieve la "lenta" recuperación que se está produciendo de manera desigual para las diferentes actividades de la construcción y en diferentes territorios.

De hecho, el estudio refleja que aunque el sector se va recuperando de la crisis, la actividad y estructura laboral del mismo están "muy lejos" de lo que fueron en los años previos a la recesión. "La recuperación, para ser sólida, debe ir asentándose sobre valores estables y sostenibles que eviten una nueva situación precaria para el sector", según el informe.

El Observatorio también pone de relieve que la falta de inversión pública está ejerciendo un efecto arrastre en el empleo, en la creación y mantenimiento de las empresas y en la falta de conservación de las infraestructuras y elementos estructurales del patrimonio español.

Sobre la estructura laboral del sector, alerta de que es necesario incorporar mano de obra "joven, cualificada y con perspectiva de futuro", ya que en la actualidad se caracteriza por un aumento de los ocupados mayores de 60 años y por el crecimiento sostenido de la edad media de los trabajadores del sector. Así, cree que es "imprescindible" establecer una planificación estratégica de la formación.

Por último, asegura que los datos de accidentes, que se han incrementado un 11,1% en 2017, en el sector en los últimos años no se corresponden con el aumento de la formación preventiva y sus resultados. Por ello, apuesta por profundizar en las causas que producen este aumento de los índices de accidentes.

