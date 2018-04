330 43

Economía.- Juzgado de San Sebastián condena a Popular a anular dos swaps y una póliza de crédito y devolver la inversión

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El Juzgado de Primera Instancia número 8 de San Sebastián ha condenado a Popular a anular los contratos financieros firmados con una empresa por la adquisición de dos 'swaps' y una póliza de crédito y a restituir al cliente las cantidades invertidas.

La empresa interpuso en enero del pasado año una demanda alegando falta de información por parte de POPULAR (POP.MC )en la venta de dos 'swaps' por importe de 9 millones de euros con suscripción de una póliza de CREDITO (BCI.CHL )(BCI.CHL ) que a vencimiento dio lugar a la adquisición de 800.142 acciones por el mismo importe.

Además, la entidad recomendó a la empresa adquirir otro millón de euros en acciones tras la ampliación de capital acometida en 2012 y la contratación de estos productos fue telefónica.

"Tras diversos avatares financieros y por indebidos consejos de la entidad bancaria al ocultar información al cliente, se le colocó en una situación ruinosa, habiendo contraído una deuda con el banco de10 millones de euros", indica la sentencia.

A preguntas del juez, el empleado de Popular testigo de la venta "indicó que no le informó" del coste de cancelación del producto, según la sentencia. "Si te ofrecen un producto que sirve para cubrirse de los riesgos y que no tiene ningún coste, ¿Piensas que te va a suponer algún pago periódico? Evidentemente no", concluye el juez.

En opinión del socio fundador de Zunzunegui Abogados --defensor de la empresa demandante--, Fernando Zunzunegui, se trata de una sentencia reveladora de las malas prácticas de Popular, que "bajo el pretexto de dar coberturas, coloca sus propias acciones en conflicto de intereses en una fuga hacia delante que acabó con la resolución de la entidad y la pérdida de todo el capital para los accionistas".

