Nace Futbolistas ON, el primer sindicato de futbolistas alternativo a la Asociación de Fútbolistas Españoles

Se ha presentado a través de un comunicado oficial

"Futbolistas ON no nace contra nadie, sino para todos"

'Futbolistas ON', un nuevo sindicato de futbolistas registrado en la Dirección General de Empleo que -asegura- "no nace contra nadie", se propone regularizar la situación laboral de los futbolistas de Segunda B, Tercera y Fútbol Femenino, y apuesta por la "transparencia". Se trata del primer sindicato de futbolistas alternativo a la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE).

Tras presentar el pasado 31 de enero sus estatutos en la Dirección General de Empleo, 'Futbolistas ON' aspira a proporcionar a los jugadores "una información detallada y potenciando una negociación colectiva ajustada a sus necesidades actuales y no anclada en el pasado. Una cuestión de responsabilidad", explica en una nota.

"Desde Futbolistas ON, un sindicato que no nace contra nadie, sino para todos, detectamos una imperiosa necesidad de regularizar la situación laboral de los futbolistas de Segunda B, Tercera y Fútbol Femenino, además de la obligación de acompañar, con asesoramiento y formación, las carreras, tanto deportivas como personales, de los de Primera y Segunda", subraya.

Los promotores del nuevo sindicato consideran que "la situación del fútbol mundial, y del español en particular, vive unos cambios en los que se habla de transparencia, pero no hay nada más transparente que no tener nada que ocultar".

"Unos tiempos en los que las instituciones del fútbol necesitan recuperar credibilidad y honestidad, lo que nosotros transmitimos con vehemencia a nuestros afiliados, con una extraordinaria acogida. De hecho, en menos de un mes hemos alcanzado casi los 2.000 Futbolistas ON.

Entre los promotores del sindicato figura "un grupo de profesionales con una dilatada experiencia en el mundo del fútbol y en todas las categorías nacionales, ya sea como futbolistas en activo (Bea Parra, Julián Cerdá, Chechu Flores y Andrés Sánchez), ex futbolistas (Juanjo Martínez, Edu Espada, Manuel Ángel Esteban y Alfredo Bayarri) o en otras áreas de nuestro deporte (Tamara Ramos Cruz, Ana Vila y Antonio Gea)".

"Un equipo cuya mayor fuerza se la dan los futbolistas que quieran estar ON y no permanecer OFF", concluye.

