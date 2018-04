330 43

Los alquileres en españa ralentizan su subida tras 11 meses de tendencia alcista

5/04/2018 - 12:05

MADRID, 05 (SERVIMEDIA)

El Índice Actualizador de Rentas de Contratos de Alquiler (ARCA) en España subió un 4,67% en el mes de marzo con respecto al mismo periodo del año anterior.

Con la bajada de una décima respecto a febrero (4,77%), se acaba con once meses consecutivos de línea alcista. "El balance del primer trimestre de 2018 se ha caracterizado por una tendencia alcista, pero en marzo el indicador ha frenado su crecimiento por primera vez en un año. Parece que el mercado entra en una dinámica más equilibrada", señala David Caraballo, director Comercial de Alquiler Seguro.

Pese al retroceso en el índice, el indicador encadena 23 meses consecutivos en los que las rentas se actualizan al alza.

"Tras un año en el que índice ARCA ha sufrido un constante crecimiento mes tras mes, parece que la situación comienza a estabilizarse. Aunque en marzo la subida supone una décima menos respecto al mes de febrero, las rentas siguen actualizándose en positivo, hemos de ser muy cautelosos y seguir la evolución del índice en los próximos meses", analiza Caraballo, que señala que el incremento del ARCA en los últimos años es coherente con la realidad del mercado del alquiler, mientras que el IPC llegó a arrojar datos negativos en plena subida de los precios.

"Muchos contratos de alquiler que ahora finalizan, después de 3 años y que fueron indexados aún con el IPC, no se están renovando porque, durante años, la actualización de los precios de sus rentas no se ha hecho conforme a la realidad del mercado y ahora sus inquilinos no pueden asumir la subida de golpe", explica Caraballo."Utilizando el Índice ARCA, las actualizaciones anuales habrían ido adecuado las rentas del alquiler a la realidad del mercado, evitando ahora negociaciones infructuosas, rupturas contractuales y efectos de segunda ronda, negativos e innecesarios para propietarios e inquilinos". Así, un contrato de 600 euros firmado en marzo de 2017 se actualizaría con el dato del Índice ARCA de este mes en 628,02 euros.

(SERVIMEDIA)

05-ABR-18

JRN/jrn/gja

PUBLICIDAD