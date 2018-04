Hacienda intensifica el control al bitcoin y las nuevas criptodivisas: envía requerimientos a más de 60 entidades

al 7,



pues yo me tomaba mas en serio el bitcon cuando estaban a 19.000 dolares la unidad que ahora a 5.550 dolares,



lo que pasa que como dije, si tan poderoso es, porque con cada pedo de chino y trump te cae un 20% ?



lo que me deja a entender que la gran mayoria de los propietarios del bitcoin son gente con necesidad de ganar dinero rapido como sea.



no reparte dividendos es perdida abdoluta o ganancia absoluta, si alguien compro en 12.000 dolares por ejemplo, se enfrenta a perdida de masd el 70%... y no son activos reales, ni si queira telefonica que tiene activos reales ha recuperado los 35 euros del año 2000 tras 18 años.