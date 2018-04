330 43

El presidente de el corte inglés defiende una "plataforma europea" del comercio digital para competir con gigantes como amazon

5/04/2018 - 10:41

MADRID, 05 (SERVIMEDIA)

El presidente de El Corte Inglés, Dimas Gimeno, defendió hoy la creación de una "plataforma europea" del Comercio (ICOMERC.MC )digital que permita competir "en igualdad de condiciones con los grandes operadores 'online'", como Amazon o Alibaba.

En un desayuno organizado por la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos (CEDE), Gimeno pronunció una conferencia sobre 'La transformación del comercio' en la que dijo que los distribuidores físicos del Viejo Continente tienen que unirse para no seguir gastando, divididos, "cantidades ingentes" en la venta 'online' por la competencia con los 'gigantes' digitales.

"Creo que podemos encontrar vías de colaboración para crear una plataforma europea capaz de competir en igualdad de condiciones con los grandes operadores 'online'", señaló. "Hay que iniciar conversaciones. Si no andamos ese camino, va a ser complicado competir con operadores que son más fuertes que tú en el campo digital".

Como hizo en su reciente participación en la última cumbre de Davos, el responsable de El Corte Inglés volvió a pedir un marco normativo "justo" para que la distribución tradicional pueda competir con los grandes de la Red. "La legislación comercial española es del siglo XX y no se corresponde con la realidad del siglo XXI", subrayó. "No pedimos ningún tipo de proteccionismo caduco. Pedimos únicamente igualdad normativa para que no se vulnere la libre competencia".

Gimeno pidió que no se interpreten sus palabras como una "crítica" a empresas como Amazon, sobre la que expresamente se deshizo en elogios. "Amazon es una empresa espectacular y su modelo es absolutamente imbatible. De Amazon solo podemos aprender, vaya por delante mi reconocimiento y admiración hacia una empresa que hace las cosas muy bien. Pero pedimos un marco de competencia aceptable".

Gimeno dijo que el desafío digital es "la prioridad" número uno de su empresa, y cree que debe aprovechar el gran despliegue territorial de sus tiendas físicas para competir con los 'gigantes'. Anunció que si ahora El Corte Inglés es capaz de enviar al cliente desde las tiendas 200.000 artículos comprados 'online' en menos de dos horas,el objetivo es llegar a la entrega de un millón de artículos en menos de esas dos horas.

Sobre los últimos resultados de El Corte Inglés, manifestó que tras siete años de esfuerzos por la crisis, el negocio "va bien y va a seguir yendo bien". El último ejercicio, dijo, ha sido de "crecimiento en ventas, en beneficio por encima de los dígitos, y lo que es más importante, también hemos crecido en Ebitda".

(SERVIMEDIA)

05-ABR-18

JRN/gja

PUBLICIDAD