Moody's deja al borde del 'bono basura' el rating de Barclays

5/04/2018 - 10:21

La agencia de calificación crediticia Moody's ha rebajado los ratings de la deuda a largo plazo de Barclays desde 'Baa2' a 'Baa3', con perspectiva estable, dejando así la nota de solvencia de la entidad británica solo un escalón por encima del grado especulativo o 'bono basura', después de analizar el impacto de la normativa sobre delimitación ('ring fencing') de las operaciones de la banca del Reino Unido.

En concreto, la agencia ha rebajado a 'Baa3' desde 'Baa2' la nota de solvencia de la deuda a largo plazo y la deuda senior no garantizada de BARCLAYS (BARC.LO ) concluyendo así la revisión en la que mantenía a la entidad desde el pasado febrero, mientras que ha recortado a 'Baa3' la calificación autónoma de crédito de Barclays Bank.

"La rebaja de ratings de Barclays y Barclays Bank refleja la evaluación por parte de Moody's del perfil crediticio general del grupo, particularmente a la luz de sus desafíos de rentabilidad y el impacto sobre los actuales acreedores de la implementación del proceso de delimitación", declaró Andrea Usai, vicepresidente senior de Moody's.

El pasado 1 de abril, Barclays cambió su estructura legal como resultado de la inminente exigencia de separar el negocio minorista doméstico del resto de operaciones bajo las reglas de 'delimitación' del Reino Unido, cuyo objetivo es mejorar la resiliencia de los servicios económicamente vitales de las entidades bancarias.

Por otro lado, la agencia ha rebajado desde 'A3' a 'Baa2' la nota de la deuda senior no garantizada a largo plazo y de los depósitos a largo plazo de The Royal Bank of Scotland (RBS), que pasará a llamarse NatWest Markets, así como de The Royal Bank of Scotland (RBS NV).

Al mismo tiempo, Moody's ha elevado a 'A2' desde 'A3' el rating emisor a largo plazo y a 'A1' desde 'A2' el rating de los depósitos a largo plazo de National Westminster Bank (NatWest Bank) y Ulster Bank Limited (UBL).

