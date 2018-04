La 'hucha' de las pensiones seguirá sin ingresos, al menos, hasta el año 2023

El tema de las pensiones es irresoluble. Cifrar su recuperación en 2023 es tan patético como pensar que se recupera con el dinero de la banca (más bien de las cajas de ahorro, pero esa es otra cuestión) o el de la corrupción, o el de las CCAA, ... No dejan de ser gotas de agua en el mar de las pensiones.



El tema de las pensiones más que monetario es cultural. Los españoles no quieren tener hijos. Y no quieren. Empezarán a balbucear que si los salarios son bajos, que si no hay ayudas, que si bla, bla bla. Pero la realidad es que tenemos menos hijos que en plena guerra civil (de hecho hay que remontarse hasta el siglo XVIII para encontrar menos nacimientos que los que tenemos en la actualidad), y no es que los salarios fuesen especialmente generosos durante la guerra civil ni que hubiese grandes ayudas.



Para toda la historia de la humanidad (y de los seres vivos) tener hijos era una cuestión prioritaria. Ahora no. Y eso no va a cambiar. El hedonismo, el ateísmo, la falta de valores, ... ha existido un cambio social tan importante en España que es imposible que la gente recupere el sentido común. Todo ser vivo tiene dos prioridades: alimentarse y reproducirse. En España hemos olvidado el segundo. O lo hemos dejado detrás de una larga serie de falsas prioridades. Y no hay especie humana que sobreviva sin reproducirse. Es una ley biológica.



Así que las pensiones es un problema mínimo comparado con lo que se viene encima, la extinción de España. O quizás no llegue a tanto, es posible que el cáncer de la sociedad (hedonistas, socialistas, ateos, ...) se extingan por sí mismo al no tener hijos, y que la gente honrada y trabajadora, una vez extinguidos los parásitos y su dictadura, adoctrinamiento y control total de todas las instituciones y medios de comunicación, pueden repoblar España con hijos normales, que no los conviertan en tarados en las ikastolas públicas.



¿Va a solucionarse el tema de las pensiones? Imposible. Cuatro son los factores que determinan lo que se recauda por pensiones: población, salarios, tipos y años trabajados. La población baja. En picado. 1,3 hijos por mujer, una auténtica catástrofe. Los salarios no pueden subir. Es tal el nivel regulativo de España que el dinero se marcha en cumplir regulaciones absurdas e impuestos. El nivel educativo español es penoso gracias a la LOGSE, por lo que no hay aumento de productividad del trabajador. Y la fiscalidad penaliza el ahorro, por lo que no puede haber incremento de productividad por aumento de inversión. Así que olvídense de que suban los salarios, es imposible en una dictadura socialista donde los 4 partidos compiten por ver quién es más socialista. Los tipos los suben camufladamente (como subida de bases mínimas de cotización, bien sea de autónomos, bien de salarios mínimos) pero el efecto es devastador, bajando el número de cotizantes de los que caen en esas categorías, bien porque el negocio deja de ser rentable (autónomos) bien porque no pueden pagar salarios tan altos (empleadas de hogar, trabajadores manuales, etc.). Y los años trabajados es lo único que poco a poco irán subiendo, aunque la gente se rasgue las vestiduras. Pero es la única variable que queda. Máxime si nos dedicamos a subir las pensiones demagógicamente cuando faltan 20 mil millones de euros.



¿Quieren pensiones? Olvídense del lavado de cerebro que sufren por parte de los lacayos de Soros: periodistas, televisiones, políticos y maestros de ikastolas públicas. Sean hombres libres, cásense y tengan hijos. Que esa sea su prioridad. Aparte de que volverán a ser personas y disfrutarán con lo importante de esta vida, la familia, dejarán de gastarse el dinero en chorradas (viajecitos del fin de semana, salidas al extranjero, comiditas fuera, móviles último modelo, piso con piscinita, ...) y el tener gente que depende de ustedes, les hará centrarse en lo importante: hay que trabajar duro para mantener lo único que merece la pena, tu familia. Y no dejen bajo ningún concepto que su hijo sea manipulado por el sistema por los funcionarios de las ikastolas públicas. Desprográmenles cada día cuando vuelvan del trabajo de toda la basura socialista, lgbtista, ateísta, anti-familia, ... con los que los adoctrina el sistema.



En caso contrario, bueno su futuro no va a ser muy prometedor. No tienen hijos (o si lo tienen ha sido totalmente adoctrinado) y bueno ya saben que el sistema está tratando de introducir la eutanasia a marchas forzadas (de hecho su principal propulsor escribe muchas veces en este diario). Asi que ¿son tan ilusos de pensar que saldrán vivos del hospital cuando estén jubilados habiendo que cuadrar las pensiones? ¿O de que a su hijo adoctrinado les importará lo más mínimo que le den matarile? No sean ilusos, estará deseando que usted "no sufra" (es decir que el no sufra cuidándole) para hacerse con la herencia lo más rápidamente posible e irse con el dinerito a lo mismo en lo que usted lo despilfarra: los viajecitos del fin de semana en AIRBNB, las escapadas al extranjero, etc.