España devolverá otros 3.000 millones del rescate bancario de forma anticipada

3 - Cierto pero veamos el asunto desde un punto técnico-legal. Para los 42.000 M el Estado no ha extendido garantías sino que garantías eventuales que no es lo mismo. Pero de Guindos ha ejecutado enseguida su parte y, de los 20.000 M ya se han pagado 14.000 M quedando un remanente de 6.000 M. En cuanto a Bankia, Goiri ha declarado a fines del 2016 que ya estaba en condiciones de pagar de inmediato sus 20.000 M. El problema es que el MEDE le acepta las devoluciones no antes del 2027. Cuánto os cuesta ese crédito? 21.000 M % 46.000 h = 0,,46 céntimos. Que barbaridad! Rajoy corrupto!



En cuando a este Sr. Escolano repite la linea oficial del Reino de España sabiendo perfectamente que los paises del centro y norte de Europa jamás lo aceptarán.