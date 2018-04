330 43

Economía/Macro.- La AIReF cumplirá la mayoría de recomendaciones de la evaluación externa de la OCDE

Los retos pendientes son el acceso a la información en menor plazo, la mayor dotación de recursos y de independencia presupuestaria

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) se ha comprometido a cumplir total o parcialmente doce de las dieciséis recomendaciones que la OCDE ha dirigido al organismo tras realizar su evaluación externa, si bien "no ve tan claras" algunas propuestas sobre condicionar sus funciones a los recursos de los que dispone, revisar su política de no publicar sus propias previsiones macroeconómicas, reforzar la comunicación y realizar encuestas regulares de satisfacción.

El presidente de la institución, José Luis Escrivá, ha asegurado, durante la presentación de las principales conclusiones de la evaluación realizada por la OCDE, que incluirá la mayoría de estas recomendaciones en el plan estratégico 2015-2020, que será modificado próximamente para introducir las sugerencias que el organismo internacional ha planteado. Por su parte, el director de Gobernanza Pública de la OCDE, Marcos Bonturi, ha celebrado que la AIReF ya cumple totalmente 17 de los 23 principios que el organismo aprobó en 2014 y que cumple parcialmente los otros seis.

Bonturi ha destacado el papel de la institución para contribuir a la gestión fiscal de España de una forma "neutra y sustancial" y ha afirmado que su trabajo "está en línea con las buenas prácticas recomendadas" en términos de rigor y transparencia, si bien ha identificado algunos retos a los que todavía se enfrenta la institución en el medio plazo, como son el más rápido acceso a la información, la mayor dotación de recursos y de independencia presupuestaria y la mejor aplicación del principio de cumplir o explicar.

En concreto, la OCDE ha explicado que la AIReF ha tenido "cierta dificultad" de acceso a la información que necesita para el desempeño de sus labores en los tiempos hábiles, para lo que ha propuesto el desarrollo de protocolos con las diferentes administraciones para mejorar la cooperación entre ellas. Asimismo, ha señalado que la institución "es casi una víctima de sus éxitos", ya que las demandas crecientes para ampliar sus funciones "no están acompañadas de la dedicación de recursos necesaria" para que la AIReF pueda continuar haciendo sus análisis sin comprometer su independencia.

"Pensamos que debe tener cierto cuidado y no ampliar demasiado los mandatos si no hay una garantía de que los recursos van a estar presentes", ha alertado Bonturi, quien ha explicado que un exceso de mandatos sin los recursos necesarios "puede crear una percepción de límite de su independencia".

En tercer lugar, el organismo internacional ha apuntado que solo la mitad de las recomendaciones de la AIReF a las diferentes instituciones públicas se cumplen, por lo que cree que debe hacer más eficiente el principio de "cumplir o explicar" e ir más allá para garantizar el cumplimiento de recomendaciones. En cualquier caso, Bonturi ha reconocido el "gran esfuerzo" realizado en esta línea por parte de la AIReF, que "ya empezó a cumplir algunas de estas recomendaciones".

De su lado, Escrivá ha asegurado que incluirá la mayoría de recomendaciones de la OCDE en su plan estratégico, entre las que se encuentran proporcionar memorándums de entendimiento, continuar desarrollando su análisis comparativo local y regional, proseguir su estrategia de selectividad en materia de recomendaciones para centrarse en los mensajes más importantes, desarrollar materiales accesibles a la población que no posea conocimientos técnicos, divulgar sus informes a través de un rango más amplio de medios y otras recomendaciones referidas a su metodología.

Sin embargo, considera que no debe moverse en la dirección que se le ha planteado en cuanto a no asumir nuevas tareas sin poseer los recursos para ello, ya que cree que esta "ha sido la práctica hasta la fecha y no compromete su capacidad analítica ni la independencia de su trabajo". Lo mismo en el caso de la publicación de sus propias previsiones macroeconómicas, ya que desea centrarse en su función de evaluador, y de ampliar su comunicación a nivel subnacional, para lo que argumenta que "ya se realiza una intensa labor".

Por último, sobre la realización de encuestas regulares de satisfacción con sus agentes más relevantes, la AIReF opina que la realización de la evaluación externa de la OCDE ha supuesto una relación directa del evaluador con todas las administraciones con las que se relaciona y con otras entidades con las que colabora.

