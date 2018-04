330 43

La ocde advierte del "riesgo" de que la airef sea "víctima de sus éxitos" y pide dotarla de recursos suficientes

4/04/2018 - 13:45

El director de Gobernanza Pública de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Marcos Bonturi, advirtió este miércoles de que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) corre el "riesgo" de que "se torne víctima de sus éxitos" y recomendó que se dote al organismo de recursos suficientes para cumplir su misión.

Así lo indicó Bonturi en una rueda de prensa conjunta con el presidente de la Airef, José Luis Escrivá. La Autoridad Fiscal hizo público su compromiso de integrar en su 'Plan Estratégico 2015-2020' las recomendaciones que recientemente hizo la OCDE en un estudio de evaluación del organismo español.

El pasado enero, la OCDE subrayaba en su estudio la "independencia" y la "alta calidad" de los análisis de la Autoridad Fiscal, aunque señalaba la necesidad de mejorar su financiación y facilitar su acceso a la información.

En este análisis la organización internacional realizaba 20 recomendaciones, de las que 16 se atribuían a la Airef y en el resto se emplazaba a tomar medida a otras administraciones.

De las 16 que podría acometer la Autoridad Fiscal, el organismo explica que ha adoptado total o parcialmente 12, entre las que se encuentran incluir regularmente en sus análisis proyecciones a medio plazo que se extiendan de tres a cinco años más allá del ejercicio corriente, detallar más sus estimaciones económicas y presupuestarias, y seguir desarrollando su análisis comparativo regional y local.

Mientras, la Airef apunta que hay cuatro recomendaciones que no considera necesario cumplir, como revisar de manera periódica su decisión de no publicar sus propias previsiones macroeconómicas independientes. La razón, explica la Autoridad, es que ha tomado la decisión estratégica de no competir con otras previsiones económicas y centrarse en su función de evaluador.

En cuanto a las recomendaciones que no se dirigen a la Airef, fundamentalmente al Ministerio de Hacienda, la OCDE apunta la necesidad de que la Administración permita al organismo el acceso adelantado a datos y documentos, que se considere un compromiso presupuestario plurianual, analizar si los recursos de los que dispone son los adecuados para el mandato que desempeña y revisar a largo plazo el calendario de informes de la institución a la vista de las restricciones de información.

Escrivá explicó que la Airef está "actualizando" su 'Plan Estratégico', y agregó que "lo vamos a modificar para introducir las sugerencias que se han planteado".

Bonturi comentó que "la Airef es una víctima de sus éxitos", ya que recibe muchas solicitudes para trabajar en diferentes ámbitos, algo que "puede crear una serie de problemas si estas demandas no están acompañadas" de los recursos necesarios "para que pueda hacer sus análisis de una forma seria".

"Hay un riesgo de que la Airef se torne víctima de sus éxitos", dijo, para agregar que hay que "tener cierto cuidado y no aceptar mandatos si no hay garantía de que los recursos van a estar presentes".

