El drama vacacional tras el Brexit: ocho de los diez destinos favoritos de los británicos están en España

El clima, el carácter, la gastronomía y la oferta cultural son las claves

Ocho de los diez destinos más reservados por los británicos para veranear este año están en España, según la web de reservas lastminute que destaca el clima, la gastronomía y la oferta cultural como factores claves de esta elección.

El turista británico opta cada vez más por el 'Todo incluido' cuando viaja a nuestro país. Las reservas de paquetes vacacionales que incluyen vuelo, hotel y experiencias en destino aumentaron un 28% en 2017 con respecto al año anterior, y esta tendencia se ha mantenido en 2018 con un nuevo aumento, esta vez del 38%.

Los diez destinos más destacados

Los diez destinos más reservados por el turista británico para el próximo verano son Benidorm, Albufeira (Portugal), Niza (Francia), Magaluf (Mallorca), Sant Antoni de Portmany (Ibiza), Playa Blanca (Lanzarote), Alcudia (Mallorca), Torremolinos, Puerto de la Cruz (Tenerife), Palmanova (Mallorca).

La garantía de poder disfrutar de buen tiempo durante el viaje es el factor más importante para casi la mitad de los británicos (48%) a la hora de elegir España como destino de sus vacaciones, pero no el único.

El carácter extrovertido y la amabilidad de sus habitantes es clave para uno de cada tres británicos (33%), y la gastronomía (29%) y la diversidad cultural (24%) también están entre las características que más valoran de España como destino.

Todo esto sin olvidar la oferta de ocio (14%), el ambiente festivo y relajado (12%) y la posibilidad de ahorrar unas libras en transporte y alojamiento en comparación con otros destinos europeos (12%).

El estudio revela también que España es uno de los cinco destinos más felices para los turistas europeos. Y son precisamente los británicos los que muestran mayor predilección por nuestro país, situándolo en el segundo puesto del ranking, sólo por detrás de Estados Unidos.

Promoción de España como destino

El último informe del World Travel Market revelaba que uno de cada diez británicos eligen el destino de sus vacaciones influidos también por lo que ven en televisión.

La cadena MTV acaba de estrenar la octava temporada del reality show 'Ex on the beach', que en esta edición tiene por escenario Marbella, al igual que sucedía en sus dos primeras temporadas (2014 y 2015). Por su parte, ITV acaba de estrenar la décima temporada de la comedia 'Benidorm', y en breve hará lo propio con la cuarta temporada de 'Love Island', otro reality de parejas en busca del amor, esta vez rodado en la isla de Mallorca.

Otros ejemplos son el semi-reality 'Life on Marbs' (emitido en ITVBe, con Marbella como escenario), 'Ibiza weekender' (que empezó siendo 'Magaluf weekender' en 2013 y 2014, y que este año ha estrenado su séptima edición) o series ya terminadas pero todavía en la memoria reciente de los británicos como 'SunTrap' (emitida por la BBC en 2015 y rodada en Gran Canaria).

PUBLICIDAD