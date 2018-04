330 43

Economía.- Organizaciones agrarias y cooperativas piden que sea obligatorio detallar el origen en etiquetado de la miel

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

Asaja, COAG, UPA y Cooperativas agro-alimentarias han reclamado al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente que modifique la normativa actual para obligar a detallar el país de origen y su porcentaje en el etiquetado de la miel, tal y como ya sucede en otros países comunitarios como Italia, Polonia o Grecia.

En concreto, organizaciones agrarias y cooperativas consideran que dicha modificación es básica para permitir a los apicultores españoles diferenciar sus producciones frente a las de otros países y para que los consumidores puedan reconocer aquellas mieles que se producen al amparo del modelo de producción "más exigente del mundo, el cual tiene, como principal objetivo, obtener alimentos sanos, seguros y responsables con el medio ambiente".

A su juicio, la situación resulta cada vez más preocupante porque las importaciones provenientes de terceros países (que no están sometidas a los altos estándares de calidad y sanidad exigidos a los productores españoles) son crecientes. En la última década, el aumento de las importaciones de miel a España ha sido exponencial: de las 15.269 toneladas en 2009, a las 31.871 toneladas del último año, lo que supone un aumento del 109%. Los datos oficiales de la campaña 2017 recogen que la situación, lejos de estabilizarse, sigue agudizándose con un crecimiento de las importaciones del 14% en 2017 con respecto a 2016.

El 55% de la miel se importa de países no pertenecientes a la Unión Europea (17.511 toneladas), principalmente de China que se mantiene como principal origen de las mieles importadas por España en 2017 con un 32% sobre el total. Además, a esta cantidad de miel no comunitaria, según las organizaciones agrarias y cooperativas, habría que sumarle la que se introduce a través de otros Estados Miembros y que no se refleja en las estadísticas.

