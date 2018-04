Rusia persigue la independencia alimentaria: compra miles de manzanos y tecnología agrícola

Sarcasm mode: on...



"No hombre no, si la solidaridad con las sanciones de EEUU es lo primero. Si el tío Sam lo dice, todos paramos nuestras exportaciones y vendemos nuestros tomates y hortalizas a... oh wait!"



Teniendo la huerta de Europa y aún importamos productos de menor calidad y exportamos los nuestros a precios de basura.



"Si ej qe Pepe, semo lo ma mehor"