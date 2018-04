Nadal contesta a los expertos: no se bajará la luz a través de una subida de impuestos

La luz no se bajará, y punto.



Si cae el consumo por mejora de eficiencias, se subirán los impuestos, o se crearán otros.



No es un mercado competitivo, ni lo puede ser.



El único margen de maniobra, es exportar energia al norte de África, Portugal o Francia.



Eso si, asumiendo los costes de contaminación... Pero como las centrales están lejos de las grandes capitales, pues solo se atufarán unos pocos, y todos contentos.



Sería interesante que alguien elaborara un mapa de vertederos, donde se represente con una columna que tenga mas altura en función de la cantidad de residuos procesados.



Lo mismo con las centrales de todo tipo, incluidas las renovables, representando lo generado por ellas.



Las conclusiones serían demoledoras.



El PP y sus marcas locales, se están desangrando por haber abusado de la situación autonómica igual que los partidos nazis, imponiendo el catalán a los valencianoparlantes, el vasco a los navarros, callando la corrupción en Cataluña a cambio de hacer lo propio en otras autonomias... Del PSOE, ni pierdo tiempo en hablar.



Cuando se elimine el estado autonómico, habrá dinero para pagar la inseguridad juridica, y los sobrecostes, generados por la politica de ZP y Rajoy.



Vamos que lo que está pasando en España es perfectamente normal, los impuestos reales no se bajan.



Que los que si pueden pagar la luz, no tienen escapatoria!