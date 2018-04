330 43

Montoro pide a CEOE que "haga su trabajo" y pacte subidas salariales: "No entendemos por qué no hay acuerdo"

3/04/2018 - 15:14

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha reclamado a la patronal CEOE que "haga su trabajo" y que pacte subidas salariales con los sindicatos, llegando a preguntarse por qué no ha habido acuerdo aún: "No llegamos a entender por qué no hay un acuerdo marco interconfederal que dé seriedad y una política de rentas", ha dicho.

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

Durante la presentación del proyecto de Presupuestos de 2018 en el Congreso, el ministro ha replicado a la patronal por cuestionar como excesivamente optimista la proyección de ingresos y, agradeciendo "todas las valoraciones", ha pedido a los agentes sociales "que se dediquen a su trabajo" que, ha dicho, es "llevar a cabo una concertación similar" a la pactada por el Gobierno para la función pública.

"Aprovecho la pregunta para animar a la CEOE a que negocie, que lleve adelante la negociación con los mismos sindicatos con los que hemos negociado función pública", ha dicho. Este acuerdo, ha apostillado, debería contener "una adecuación de los ritmos de las rentas salariales a los ritmos de las rentas de los beneficios empresariales".

En este sentido, el ministro ha recordado que el último acuerdo marco interconfederal, amparado por el propio Gobierno, fue el que en 2012 desligó por primera vez los incrementos salariales de la inflación, recogiéndose factores como el crecimiento económico o la productividad.

DEFIENDE LA VALIDEZ DE SUS ESTIMACIONES

Respecto a las críticas ante una posible sobreestimación de los ingresos fiscales, como las manifestadas por la patronal, Montoro ha resumido el asunto señalando que "es muy típica la crítica del optimismo".

En este sentido, ha defendido que la mejora de los ingresos tributarios recogida en los Presupuestos de 2018 "es prácticamente la misma para el ejercicio anterior", no ya de las cuentas de 2017, sino de la recaudación final.

Tirando de retranca, el ministro ha dicho que los reproches por estimar por exceso la recaudación es un "clásico". "No se lo voy a negar a nadie, será normal que se siga con ello", ha dicho.

