330 43

Economía.- (AMP) Montoro dice que la renta de 13 millones de personas depende de los PGE

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha afirmado este martes que la renta de más de 13 millones de personas depende de la aprobación del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE), fruto del acuerdo con los agentes sociales y pensados "especialmente" para pensionistas, funcionarios y la creación de empleo, y se ha mostrado "seguro" de que los grupos parlamentarios "sabrán asumir su responsabilidad".

En la tradicional rueda de prensa en el Congreso para presentar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018, que este martes inician su tramitación parlamentaria, Montoro ha destacado que el proyecto de ley de Presupuestos está "fuertemente comprometido" con la creación de empleo y el crecimiento económico, y pretenden distribuir los beneficios de ese crecimiento entre los sectores que "no tienen otra manera de recibir esos beneficios si no es a través de los PGE".

Montoro ha subrayado que los Presupuestos de 2018 están "pensados especialmente" para los pensionistas, los servidores públicos que hacen posible el crecimiento y para financiar mejor los servicios públicos fundamentales, en primer lugar las pensiones, y con más recursos para Educación, Sanidad, y prestaciones sociales.

Asimismo, ha hecho hincapié en que las nuevas cuentas públicas son fruto de "acuerdos de base" con los agentes sociales y los responsables de las administraciones públicas. "Son unos PGE propios de un Gobierno que cumple con su compromiso, que es traer un proyecto de ley nuevo de PGE a esta Cámara", ha apuntado.

El ministro ha indicado que los casi 600.000 nuevos afiliados "dan sentido junto a la caída del paro a toda la política presupuestaria y económica y es la orientación de los PGE", que ha explicado que buscan que continúe la creación de empleo y sea posible alcanzar los 500.000 nuevos puestos de trabajo este año. Esto solo será posible si se persiste en políticas que "traen más recursos y comprometen una nueva recaudación", compatible con la reducción del déficit público y los compromisos europeos para cerrar este año con un déficit del 2,2%.

EL GOBIERNO "RECABARA LOS APOYOS"

Pese al rechazo del PNV a los PGE por la aplicación del 155 en Cataluña, Montoro ha dicho que el Ejecutivo "espera y está seguro de que en esta Cámara los grupos políticos sabrán asumir su responsabilidad a la hora de propiciar que España tenga un proyecto de PGE nuevos".

A este respecto, ha resaltado que los PGE de 2018 tienen un "gran valor político" y ha insistido en que "el Gobierno recabará los apoyos parlamentarios", si bien ha apelado a la "responsabilidad" del resto de formaciones para aprobar los PGE, una vez que el Ejecutivo ha cumplido su "obligación" de presentar el proyecto.

Según Montoro, hay "margen" para llevar adelante las negociaciones sobre el contenido y para alcanzar acuerdos concretos, ya que en el Ejecutivo están "dispuestos" a realizar "ciertos cambios" para recabar los apoyos necesarios.

Tras declinar pronunciarse sobre si algunas partidas verían la luz en caso de que el PNV y otras formaciones no faciliten la aprobación de los PGE y sobre si habría que convocar elecciones en ese supuesto, ha defendido que el Gobierno "no fue generoso" con el acuerdo suscrito con el PNV para el Cupo Vasco, sino que "aplicó la ley", que es "la misma vigente con los anteriores gobiernos", incluido cuando el Gobierno del PP tenía mayoría parlamentaria y no precisaba del apoyo de los nacionalistas vascos.

Por ello, se ha preguntado por qué no se pone el foco en la mejora de los regímenes económicos de Canarias, de Ceuta o Melilla, y ha recordado la "pluralidad" de España frente a los planteamientos críticos y las descalificaciones políticas.

LOS PRESUPUESTOS "MAS SOCIALES DE LA HISTORIA"

Montoro y sus secretarios de Estado han repasado las principales cifras del libro de Presupuestos, que incluye un límite de gasto, no financiero conocido como techo de gasto, de 119.834 millones de euros, un 1,3% más. La previsión es que la recaudación tributaria alcance los 210.015 millones de euros, un 6% más que en 2017 y un nuevo máximo histórico.

El secretario de Estado de Presupuestos y Gastos, Alberto Nadal, ha destacado que los Presupuestos de 2018 son "los más sociales de la historia", ya que el gasto social representa el 55,6% del total, debido al incremento del gasto en pensiones, dependencia, y la financiación a las administraciones cuyo mayor gasto también es social, al tiempo que Montoro ha precisado que el conjunto de las administraciones gastarán 192.794 millones de euros en protección social, casi 60.000 millones más que en 2007.

En detalle, aumenta el presupuesto de Sanidad (+3,9%), hasta los 4,251 millones; Educación (+3%), hasta 2.600 millones; y Servicios Sociales (+4,3%), hasta 2.512 millones; así como el de Cultura (+4,4%), hasta 838 millones; I+D+i (+5,4%), hasta 6.366 millones; Defensa (+6,9%), hasta 8.807 millones; seguridad ciudadana e instituciones penitenciarias (+6,4%), hasta 8.418 millones; y Justicia (+3,2%), hasta 1.781 millones.

Otras partidas que suben son las de Industria y Energía (+6,2%), hasta 5.768 millones; Infraestructuras (+12,7%), hasta 8.487 millones; Agricultura, Pesca y Alimentación (+1,3%), hasta 7.511 millones; mientras que disminuye el pago de prestaciones por desempleo (-3,4%), hasta 17.702 millones, por la bajada del paro, según ha indicado Nadal.

PENSIONES Y FUNCIONARIOS

De nuevo la mayor partida de gasto, con un 40,9% del total, son las pensiones, cuyo montante sube en 5.188 millones, hasta los 144.834 millones (+3,7%), y se concede un préstamo de 15.164 millones de euros para garantizar el pago de las pensiones.

Con un crecimiento previsto del 2,7% para este año y 475.000 nuevos empleos, los PGE incluyen una mejora de las pensiones mínimas, que subirán entre el 1% y el 3%, y de las de viudedad, que verán aumentadas dos puntos sus bases reguladoras, al tiempo que en el IRPF habrá una rebaja para pensionistas y familias.

En concreto, la rebaja del IRPF, que beneficiará a 3,5 millones de contribuyentes, será de unos 2.000 millones de euros, de forma que se reducirá el mínimo exento en el IRPF, que subirá de 12.000 a 14.000 euros al año para todos los contribuyentes. Además, habrá una rebaja adicional para quienes perciben entre 14.000 y 18.000 euros anuales.

Junto con estas medidas, la rebaja del impuesto incluirá varios deducciones en la cuota, como la referida a gastos de guardería (1.000 euros anuales) --que entrará en vigor con carácter retroactivo--, por cónyuge con discapacidad (1.200 euros anuales) o por familia numerosa (se incrementa en 600 euros anuales por cada hijo que exceda el número establecido, con carácter general, a partir del 4º hijo inclusive).

Según Nadal, el aumento de las partidas de gasto es posible gracias al crecimiento económico y la reducción del déficit. Para este año ha cifrado en 10.000 millones de euros la reducción necesaria para cumplir la meta del 2,2%, tras haberlo reducido del 4,33% al 3,1% el año pasado, cucando el ajuste superó los 14.200 millones.

Se contempla un marco plurianual de incremento salarial para los empleados públicos para los tres próximos años, con una subida salarial fija del 1,75% para 2018, del 2,25% para 2019 y del 2% para 2020, a la que se sumaría otra parte variable ligada a la evolución del PIB. En total, la horquilla de alza salarial será de un mínimo del 6,9% y un máximo del 8,79%. También se incluye la equiparación salarial entre policías nacionales y guardias civiles.

A su vez, se incluye la bajada del IVA del cine del 21% al 10% y un aumento de 50 millones de euros para las becas y ayudas generales y un aumento de los permisos de paternidad de cuatro a cinco semanas a partir de 2018.

