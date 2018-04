330 43

Economía.- Lipton (FMI) insta a España a llevar a cabo más ajustes fiscales y dar más flexibilidad en el mercado laboral

Pide "cooperación y diálogo" para superar las actuales tensiones comerciales

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

El primer subdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), David Lipton, ha instado a las autoridades españolas a llevar a cabo más ajustes fiscales y dotar de una mayor flexibilidad al mercado laboral para poder hacer frente a próximas crisis económicas, ya que el "fuerte crecimiento" de los últimos años enmascara "debilidades" que aún mantienen al país "vulnerable" ante un "futuro incierto".

"España debe preservar la recuperación lograda hasta ahora, pero también debe evitar perder impulso. El fuerte crecimiento económico experimentado en los últimos años enmascara debilidades que aún mantienen al país vulnerable a 'shocks'", ha indicado Lipton en la conferencia 'Spain: From Recovery to Resilience' ('España: de la recuperación a la resiliencia'), organizada por el Banco de España y el FMI.

Según ha explicado el segundo máximo responsable del organismo internacional, no se puede dar por hecho que el impulso que está recibiendo España por parte de la demanda extranjera permanecerá como el principal escenario a medio plazo. La incertidumbre en torno al comercio internacional, que ha sido una fuente de crecimiento y del empleo para millones de personas, está sujeto a un contexto de amenaza.

Además, la recuperación actual, que tiene un fuerte componente cíclico, se verá afectada a medida que se avanza en la normalización monetaria y los tipos de interés comiencen a situarse en niveles más elevados con condiciones financieras más estrictas.

Ante este escenario, el FMI ha recordado que, durante la última recesión, las reservas fiscales que poseía España fueron esenciales para salir de la misma, por lo que éstas deben ser reconstruidas. La deuda pública aún se sitúa en torno al 100% del Producto Interior Bruto (PIB), casi tres veces más que antes de la crisis. "El esfuerzo fiscal aún no está completo", ha subrayado Lipton, que ha explicado que existe base para que los ajustes se realicen de forma gradual, pero deben ser "persistentes y de naturaleza estructural".

También ha dado un toque de atención al sector privado, al que reclama que fortalezca sus propios balances, tanto el sector bancario con la eliminación de los activos problemáticos, como las empresas con altos niveles de deuda.

Respecto al mercado de trabajo, el primer subdirector gerente del FMI ha reclamado una mayor flexibilidad, ya que, aunque el crecimiento del empleo es "fuerte", la tasa de desempleo sigue siendo de en torno a un 16% y más del doble si se apunta a la de los jóvenes. Además, ha criticado que casi la mitad de los nuevos empleos son temporales. "Esta situación mantiene la productividad y los salarios bajos (...). El impacto del empleo informal también es muy sustancial en España", ha añadido.

Entre las reformas propuestas por el FMI, Lipton ha precisado la importancia de desarrollar más y mejores políticas activas que permitan mejorar las habilidades de los trabajadores hacia las nuevas tecnologías, así como dotar a las empresas de mayor agilidad y flexibilidad, de manera que puedan combinar capital, tecnología y empleo de forma óptima.

En suma, Lipton ha asegurado que si el compromiso de España con las reformas disminuye será "muy complicado" observar que el crecimiento actual se mantiene en el largo plazo. "La clave para la sostenibilidad del impulso en el futuro es la búsqueda continua de la flexibilidad, que fomenta la innovación, fortalece la competitividad y la resistencia", ha argumentado.

TENSIONES COMERCIALES

Por otro lado, preguntado por las actuales tensiones comerciales a nivel mundial después de que el presidente de Estados Unidos anunciara la imposición de aranceles al acero y al aluminio importado, y de que China suspendiera desde este lunes los acuerdos de reducción de gravámenes con EEUU y pase así a gravar con un arancel del 15% y el 25% a un total de 128 productos estadounidenses, Lipton ha pedido "cooperación y diálogo".

En este sentido, el economista ha reiterado las palabras de la directora del FMI, Christine Largarde, quien ha sostenido en varias ocasiones que "nadie gana en una guerra comercial". Lipton cree que esta situación responde al "descontento" ante la globalización, pues en cada país se está respondiendo de un modo y EEUU ha optado por el aspecto comercial.

No obstante, ha aseverado que la adecuación de las políticas comerciales no debe centrarse en la protección, sino en el acceso a los mercados, debido a que esta actividad es parte fundamental de la recuperación. "No debe haber barreras al comercio, pedimos cooperación y diálogo. Incluso acciones comerciales modestas tienen consecuencias importantes", ha concluido.

