Montoro asegura que "la Seguridad Social no está quebrada porque está asegurada por el Estado"

La S.S. en efecto, no está quebrada, pero en su actual deriva va camino de quebrar al Estado. ¿ Cómo se va a sostener un régimen económico sin consumidores o cada vez más mermados de ingresos ? O es que se desconoce que sin consumidores no hay ventas, sin ventas no hay producción y sin producción no hay trabajo. ¿ Qué tratamos de inventar ?