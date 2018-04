330 43

Economía/Telecos.- Masmóvil lanza con Yoigo la primera tarifa con gigas infinitos en el móvil en España

La operadora llega a un acuerdo con Sky TV para ofrecer su servicio de televisión por nueve euros al mes

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

Masmóvil ha lanzado, a través de Yoigo, la primera tarifa en España que incluye datos y llamadas ilimitados en el móvil, una oferta convergente que complementará con distintos módulos para ofrecer servicios adicionales por nueve euros mensuales, entre los que se encuentra Sky TV gracias a un principio de acuerdo que "será bastante largo en el tiempo".

En concreto, la nueva tarifa convergente, que estará disponible a partir de este miércoles y será contratable hasta el próximo 30 de junio, tendrá un precio de 99 euros al mes e incluye fibra óptica y llamadas y gigas infinitos desde móvil.

El director de Marketing de Yoigo, Jacobo Gálvez, ha destacado con este paso la compañía quiere "cubrir una demanda de clientes residenciales y pymes/autónomos que quieran hablar y navegar desde el móvil sin preocuparse de límites ni en voz ni en datos".

En este sentido, los responsables del cuarto operador convergente de telecomunicaciones en España han incidido en que el nuevo lanzamiento responde a los deseos de los clientes de "navegar sin cortarse o hacerlo todo desde el móvil".

La compañía permitirá asimismo la adición de hasta tres líneas móvil secundarias por nueve euros mensuales, y además facilitará un Samsung J7 por un pago único de nueve euros. Por su parte, el servicio de Sky TV estará disponible "en las próximas semanas".

Estas tarifas, presentadas con IVA incluido, estarán también disponibles para pymes y autónomos a un precio deducido de 7,44 euros (nueve euros con IVA) mensuales por cada línea añadida. El servicio incluirá los 20 gigas de 'roaming' en la Unión Europea que marca la normativa comunitaria.

DESCARTADA LA SUBASTA DE FUTBOL

Sobre la subasta por los contenidos de fútbol, el consejero delegado de Masmóvil, Meinrad Spenger, ha descartado la puja de la compañía en el proceso, resaltando que "existe una estrategia de contenidos para el primer semestre", que será presentada próximamente, pero "con la tranquilidad y la seguridad de que todo lo que hagan tenga "una calidad exquisita".

Así lo ha confirmado el responsable de Marketing de Yoigo, que ha resaltado que las pujas por este contenido "no es nada prioritario" para el grupo. "Nuestro 'core' no es la televisión, sino asegurar la mejor experiencia de red para nuestros clientes", ha incidido, si bien no ha cerrado las puertas a futuros "partners estratégicos" en esta línea.

Por otro lado, el consejero delegado de MásMóvil ha señalado que, aunque no saltará al mercado 5G "hasta 2022 o 2024", va a participar "de forma activa" en todas las subasta de espectro que se celebren en España, como la que se celebrará en breve para la banda 3,6 GHz - 3,8 GHz.

En este sentido, ha remarcado que en la consulta lanzado por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital sobre esta subasta han pedido una bajada del límite máximo por operador de 120 MHz, que llevará a un nivel de competencia muy alto, hasta los 80 MHz. Además, también ha solicitado que se facilite la mutualización del espectro.

Sin embargo, también ha recordado que la operada están "muy avanzados" en este proceso, ya que está usando cerca de cien antenas en la banda de los 3,5 GHz. "En esto probablemente somos los más avanzados y estamos interesados en avanzar", ha afirmado.

