Las claves de los Presupuestos Generales para 2018, partida a partida

Supongo que en esos 13 millones de favorecidos no pondrán a los pensionistas del 0´25. Desde luego desde la venida del PP en el 2011 mi economía entró un poco en picado empezando por la semicongelación de las pensiones, la doble imposición en dividendos y el palo del B. Popular. Las dos reformas fiscales que hicieron no me devolvieron lo recargado de forma temporal, al menos decían ellos, al principio de la primera legislatura. Vamos, que no tengo motivos par votarles ni ideológicos ni económicos. Como buen gallego a quien le echo el meigallo no levanta cabeza como le va a pasar al PP: