El Banco de España reconoce que la deuda tardará décadas en llegar al 60% del PIB

¡Qué listos! Estoy anonadado ante tal inteligencia. Dios, en el Banco de España tienen un CI de 50.000 por lo menos. ¡La leche! ¡Pero qué inteligencia! Cualaquiera que sepa administrarse lo sabe, por favor... Además, no hay más que mirar cómo están hoy día en muchos países que se endudaron hasta las trancas en los años 70 y 80. Por favor...



Cuando eliminen las CC.AA., el concierto autonómico vasco, dejen de financiar a los nacionalistas y las "lenguas cooficiales" (quien quiera estudiarlas, que se lo pague de su bolsillo), paren de "financiar" a media África, etc. y se invierta en cosas productivas, entonces bajará la deuda, pero antes no.