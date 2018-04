¿Se ha 'roto' el multiplicador monetario? La Gran Recesión ha transformado la creación de dinero

El Banco de Inglaterra en su estupendo artículo 'Money creation in the modern economy' explica perfectamente que el 'multiplicador monetario' no existe. Es sólo una fábula, una forma de explicar por qué los bancos crean el dinero, y no el banco central. De hecho en algunos países como el Reino Unido no existe un coeficiente de caja, por lo que el 'multiplicador' sería infinito. Pero el fondo del artículo es correcto: se ha roto el mecanismo de transmisión de la política monetaria. Es necesaria una reforma.