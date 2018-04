El Tesoro inyectará 15.164 millones a la Seguridad Social para pagar las pensiones

No entiendo nada cómo es posible que las pensiones de viudedad suban un 2%, y que suponga que medio millón de personas cobrarán 450 euros más al año como media ?. Ello supondría que estas pensiones serían como media de alrededor de 22.000 € anuales. Hay que comprobar mejor las cosas ya que esto es posible.



Por lo que aquí se cuenta hoy ya no hay ninguna solución salvo que pongan todo patas arriba.



Los de mañana no sé si tendrán pensión, al menos como se configura hoy, pero los de hoy me temo que cualquier día no cobramos.