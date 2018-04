330 43

Garamendi (cepyme) destaca la "labor social a coste cero" de la once

3/04/2018 - 10:29

MADRID, 03 (SERVIMEDIA)

El presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), Antonio Garamendi, destacó este martes la "labor social a coste cero" que lleva a cabo el grupo social ONCE.

Garamendi participó hoy en un encuentro organizado por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y Cepyme.

El foco de dicho encuentro fue la conversación sobre el presente y el futuro del grupo social ONCE, en representación del cual acudió el vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE y presidente de ILUNION, Alberto Durán.

El presidente de Cepyme felicitó a la organización por su 80 aniversario y definió al grupo social ONCE como "un proyecto de empresarios con visión". "Yo no he visto gente que lo vea más claro", bromeó a continuación.

En opinión de Garamendi, su labor social es "un dato fundamental" para comprender los orígenes de la ONCE, así como "un ejemplo en el mundo".

Asimismo, Garamendi señaló respecto a las acciones de la ONCE que "esto no es RSC (responsabilidad social corporativa), es la normalidad en el trabajo", e hizo hincapié en "la unidad como valor" como uno de los pilares sobre los que se asienta la organización social.

Para finalizar, aseguró que "tenéis que estar muy orgullosos de lo que sois", puesto que "todos, antes o después, hemos participado en el proyecto ONCE".

