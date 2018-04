330 43

Economía.- Zuckerberg acusa a Tim Cook de faltar a la verdad en sus críticas al modelo de negocio de Facebook

NUEVA YORK, 2 (EUROPA PRESS)

Mark Zuckerberg, fundador y consejero delegado de Facebook, ha salido al paso de las recientes críticas al modelo de negocio de la red social vertidas por el consejero delegado de Apple, Tim Cook, señalando que se trata de unos comentarios "simplistas" y "en absoluto alineados con la verdad".

"Encuentro ese argumento de que si no pagas de alguna manera no podemos cuidarte extremadamente simple", apunta Zuckerberg en una entrevista concedida a la web 'Vox', donde sostiene que los recientes comentarios de Cook, quien señaló que Apple vende productos a los usuarios y no usuarios a los anunciantes no están "en absoluto alineados con la verdad".

En sus declaraciones, el fundador de Facebook defiende que si quieres construir una cosa que no solo ofrezca servicio a los ricos, entonces necesitas tener algo que la gente pueda permitirse, recordando iniciativas como la del lanzamiento de 'Kindle' por parte del fundador de Amazon, Jeff Bezos.

En este sentido, Zuckerberg subraya la postura de Facebook de esforzarse en que el usuario tenga que soportar los menores costes y ofrecer un servicio gratuito que pueda ser usado por todo el mundo.

"No pienso que eso signifique que no nos preocupemos por la gente. Al contrario, pienso que es importante que no caigamos víctimas del 'síndrome de Estocolmo' y dejemos que aquellas empresas que se esfuerzan en cobrarte más te convenzan de que se preocupan más por ti. Porque eso me suena ridículo", añade.

En una entrevista concedida la semana pasada al blog 'Recode' y a MSNBC, el consejero delegado de Apple, Tim Cook, quiso marcar distancias respecto del modelo de negocio empleado por Facebook u otras compañías como Google al subrayar que Apple podría hacer un montón de dinero si monetizase a sus clientes, si los clientes fueran el producto. "Hemos elegido no hacerlo", añadió Cook, sentenciando que, por esta razón, "no podía imaginarse en la misma situación que Zuckerberg".

Las acciones de Facebook cotizaban este lunes con una caída del 2,37% en el mercado electrónico Nasdaq ampliando a casi 100.000 millones de dólares (81.162 millones de euros) el castigo en Bolsa desde que saliera a la luz el escándalo por la filtración de información de sus usuarios.

PUBLICIDAD