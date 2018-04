330 43

Rivera pide al PSOE "sentido de Estado" para apoyar los PGE ante el "chantaje" de los nacionalistas

2/04/2018 - 15:07

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha exigido al PSOE que actúe con "sensatez y sentido de Estado" permitiendo la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) ante la "delicada" situación en la que se encuentra España y el "chantaje" que a su juicio están haciendo los nacionalistas.

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

En rueda de prensa tras el Comité Permanente Nacional de Ciudadanos, Rivera ha reconocido estar "muy satisfecho" por el acuerdo alcanzado con el Gobierno para los Presupuestos y ha repasado las "partidas naranjas" que han incluido, como la ampliación del permiso de paternidad, las ayudas a la educación infantil, la bajada de impuestos a "las clases medias" o la subida de las pensiones.

Sin embargo, ha reconocido que este pacto no es suficiente para que las cuentas públicas salgan adelante en el Congreso y ha lamentado que el PSOE esté "bloqueando" su aprobación "de manera irresponsable". "Hay que pensar más en España que en las siglas. Pensar más en tu país que en tu Ejecutiva o incluso que en tu carrera personal", ha reprochado al líder socialista, Pedro Sánchez.

Rivera también ha censurado que el Gobierno haya caído en la "trampa" de los nacionalistas y no tenga cerrado el apoyo del PNV, que fía el acuerdo a un "chantaje". "Los nacionalistas no son de fiar y tratan de chantajear las políticas nacionales por su interés nacional", ha resumido el líder de Cs extrañándose de que el PP "se lleve las manos a la cabeza" por esta actitud.

¿SE HA LEÍDO SÁNCHEZ LOS PRESUPUESTOS?

El líder de Ciudadanos ha insistido en los beneficios que estos Presupuestos reportan a la gente y se ha preguntado si el PSOE no quiere medidas sociales. De hecho, ha apuntado la posibilidad de que Sánchez no haya ni siquiera leído el acuerdo alcanzado por Ciudadanos y el Gobierno: "O no se los ha leído o se los ha leído y está en el eslógan de un partido sin rumbo cada vez más irrelevante".

A su juicio, "el no es no" es inútil en "un tiempo nuevo en el que hay que negociar y pensar más en España que en las siglas", por lo que ha pedido al bipartidismo de socialistas y 'populares' que se sienten a negociar para dar estabilidad al país. "Tiene que haber acuerdos entre quienes creemos que España es un gran país, la Constitución hay que defenderla entre todos", ha reivindicado.

En este contexto, no ha querido valorar la posibilidad de que el PSOE 'preste' cinco diputados para que los Presupuestos puedan salir adelante y ha insistido en que los socialistas deben permitir la aprobación de las cuentas, sobre todo en un momento en el que los nacionalistas están "poniendo en jaque" la estabilidad de España.

"GENTE SENSATA" EN EL PSOE QUE PUEDA "RECTIFICAR"

"No entiendo por qué el PSOE está en la irresponsabilidad. No puede ser que los nacionalistas nos condicionen y el PSOE lo apoye", ha insistiendo confiando aún en que el partido cuente con "gente sensata" que pueda "recapacitar", teniendo además en cuenta que algunos de sus militantes están "reconociendo" su malestar con la deriva de la formación e incluso se están dando "bajas notorias", como la del que fuera director de la Guardia Civil, Joan Mesquida.

Tampoco ha querido Rivera adelantar si el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, debería disolver las Cortes en caso de no lograr aprobar los Presupuestos, ya que confía en el que el PSOE cambie de postura o que el PP sea capaz de cosechar el apoyo del PNV. "Pido al Gobierno que, si tiene que negociar, que negocie", ha subrayado.

