Fundación La Caixa, la tercera mayor del mundo por volumen de activos, con 24.000 millones

2/04/2018 - 12:32

Se consolida también como la cuarta del mundo en inversión en actividades filantrópicas con 510 millones de euros en inversión anual

La Fundación La Caixa se consolida como la tercera fundación mundial por volumen de activos, con un total de 24.000 millones de euros, según el análisis que ha realizado el Instituto Coordenadas sobre las principales fundaciones filantrópicas de todo el mundo.

El estudio se ha centrado en aquellas fundaciones que disponen de patrimonio propio que genera recursos que se dedican a actividades filantrópicas de todo tipo y no se incluyen las organizaciones que dedicadas al mismo fin obtienen su financiación de fuentes ajenas.

A la cabeza de las diez mayores fundaciones del mundo con mayor patrimonio está la Gates Foundation, con 32.800 millones de euros, seguida de Wellcome Trust, con 26.300 millones. Después del tercer puesto que ocupa la Fundación La Caixa, y a bastante distancia en volumen de activos, se sitúan la Ford Foundation, con 9.600 millones de euros; Robert Wood Johnson Foundation, 8.630 millones; Fondazione Cariplo, con 7.665 millones; The William and Flora Hewlett Foundation, con 7.330 millones; WK Kellog Foundation, con 6.710 millones y la David and Lucile Packard Foundation, con 5.783 millones de euros de activos.

El estudio del Instituto Coordenadas ha analizado también el potencial de inversión anual de las fundaciones, y en este campo la Fundación bancaria española cuyo patronato preside Isidro Fainé se mantiene igualmente entre las mayores del mundo con un presupuesto anual de 510 millones de euros. La Gates Fundation sigue como número uno mundial con un gasto anual de 3.420 millones de euros, seguida de Wellcome Trust con 1.398 millones de euros.

Las fundaciones norteamericanas Ford y Robert Wood dedican recursos por encima de los 400 millones de euros a fines filantrópicos cada año, seguidas de las también norteamericanas Packard, Hewlett y Kellog, con presupuestos superiores a 300 millones de euros. Las fundaciones bancarias italianas Cariplo y San Paolo cierran la lista con inversiones anuales por debajo de los 200 millones de euros.

La diversificación y solvencia de los activos de la Fundación La Caixa son destacados en el estudio del Instituto, con una cartera bancaria con activos como CaixaBank, Bank East Asia o Inbursa y un portfolio industrial y de servicios en el que hay participaciones en empresas como Abertis, Cellnex, Gas Natural Fenosa, Saba, Suez, Telefónica o Vithas, entre otras.

Jesús Sánchez Lambás, vicepresidente ejecutivo del Instituto Coordenadas, destaca que "el modelo Fundación Bancaria La Caixa es paradigma del éxito en la transformación de las antiguas cajas de ahorros, al priorizar la función social por encima de otros condicionantes financieros. Gracias a ello la Obra Social La Caixa es el pilar de la acción filantrópica en España".

El Instituto Coordenadas, que nace con la vocación de contribuir a la reforma económica y al progreso social tanto de España como del entorno europeo en el que se desenvuelve, es un centro de estudio y análisis del diseño e implementación de las políticas públicas y económicas. Además de un laboratorio de ideas, es un puente entre la empresa privada y la academia, entre las instituciones y los ciudadanos. Independiente y apartidista, no está ligada a ninguna institución política o empresarial.

