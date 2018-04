El PNV no cree que el Defensor del Pueblo recurra el Cupo Vasco

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha dicho hoy que no cree que el Defensor del Pueblo recurra ante el Constitucional la ley del Cupo Vasco, lo que va a decidir hoy.

El Defensor comunicará hoy si recurre o no la ley del cupo a los autores de las tres quejas presentadas ante esta institución, en las que argumentan que el cálculo del cupo es "erróneo y desigual". En declaraciones a Radio Euskadi, Esteban ha dicho que "no contempla" el recurso. "Creo que conozca un poco a Francisco Fernández Marugán (el Defensor) y no lo veo".

El motivo, según Esteban, es que "si los actores políticos no lo han hecho (presentar el recurso), e incluso se ha intentado en diversos parlamentos autonómicos y las votaciones han sido negativas, seria sorprendente que se arrogara ese protagonismo el Defensor del Pueblo, sería un error mayúsculo".

