La rentabilidad bruta del alquiler se sitúa en el 8,2% en el primer trimestre

Un amigo canadiense me conto una anecdota muy curiosa. Le pregunto a una chica de BCN que de que trabajaba. A lo que la chica respondio que eso daba igual, porque trabajes de lo que trabajes, tengas el puesto que tengas, rondaras entre los 1000 y los 2000 euros.



Con esos sueldos o heredas o no vives en la ciudad. Hemos llegado a situaciones absurdas. Y se usa como medidor la media de la comunidad autonoma. Ya me diras que tiene de parecido Sevilla y la Puebla del Rio. Sin embargo, si las usamos para hacer una media, aqui no pasa nada. "No hay riesgo"



Ergo entiendo que esto se aplicara a Madrid y la Comunidad de Madrid, y Barcelona y Cataluña.