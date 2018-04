330 43

Pensiones. el psoe asegura que no se levantarán del pacto de toledo que pone "en riesgo" el pp

1/04/2018 - 12:42

MADRID, 01 (SERVIMEDIA)

La Dirección del PSOE asegura que estarán en los trabajos para actualizar el sistema de pensiones en la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo hasta el final porque no se van a levantar de esta negociación.

"No, nos vamos a levantar del Pacto de Toledo, somos padres y madres del Pacto de Toledo", remarcó la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, en una entrevista con Servimedia en la que remarcó que el "único que pone en riesgo" este foro de encuentro es el Partido Popular.

Recordó que las "todas" las reformas que realizó el PSOE cuando estaba en el Gobierno –etapa de José Luis Rodríguez Zapatero- en el sistema de pensiones se hicieron "dentro del Pacto de Toledo con el resto de formaciones políticas y con los agentes sociales.

"No nos vamos a levantar del Pacto de Toledo, aquí el único que ha puesto en riesgo" el Pacto de Toledo fue el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y la ministra de Empleo, Fátima Báñez, con la reforma del 2013 "al margen" del propio pacto.

Además, recordó que llevan "muchos meses hablando y proponiendo" pero que el "problema es que el Partido Popular no quiere llegar a ningún acuerdo sobre el sistema público de pensiones", dijo Lastra a Servimedia, mientras desde el Ejecutivo sostienen que los socialistas no negocian nada si no se revalorizan las pensiones según el IPC.

La 'número dos' del PSOE aseguró que el "problema" del Partido Popular en esta cuestión es que de lo único que quiere hablar es del 0,25% de revalorización y del factor de sostenibilidad, que indica que "cuantos más años vivamos, peor vamos a vivir porque más pequeña va a ser nuestra pensión". Además, insistió en que el modelo Partido Popular "nada tiene que ver" con el del PSOE, y de ahí que no puedan acordar esos dos aspectos.

Lastra remarcó que "no es nuevo" que el PSOE esté reivindicando que las pensiones se actualicen según el IPC porque lleva haciéndolo "mucho tiempo" y participando en manifestaciones con pensionistas y sindicatos, dijo, desde hace "dos años".

(SERVIMEDIA)

01-ABR-18

MML/MST/gja/nbc

PUBLICIDAD