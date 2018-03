Las rentas vitalicias, una solución al problema de las pensiones

! Las rentas vitalicias la solución, venga ya !. Son un negocio como otro cualquiera.



Por otro lado, cuando se hable de pensiones no contributivas no se pueden meter en el mismo saco ya que en realidad son subsidios.



Ahora bien, que las pensiones son insuficientes, y más con el 0´25 dichoso, a la vista está. La solución pasa por retraer durante toda la vida activa algo para ir acumulando un pequeño patrimonio que te pueda ayudar en la jubilación. Cuando se hace desde una temprana edad no es gravoso. Yo lo hice con acciones pero te puede salir algún valor rana, como me pasó con el B. Popular, y pegarte una mordida en los ahorros de tomo y lomo.



No os desaniméis jubilados que dentro de poco vamos a ser tantos que vamos a terminar mandando nosotros.