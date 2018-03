330 43

Expertos inmobiliarios ven "injustas e inviables" las medidas de Podemos sobre el cobro de comisiones

30/03/2018 - 10:26

Así lo señala la asociación tras el anuncio de Podemos de incluir dentro del nuevo Plan de Vivienda determinadas propuestas que regulen las comisiones que cobran las agencias inmobiliarias por sus servicios.

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

La Asociación de Expertos Inmobiliarios (APEI), que agrupa a más de 1.200 agencias inmobiliarias de toda España, ve "injustas e inviables" las medidas propuestas por Podemos para regular el cobro de comisiones de las agencias inmobiliarias y en su lugar pide una regulación que aporte "transparencia".

La asociación critica que la formación 'morada' se apoye en argumentos como que "a mayor precio, mayor es la tajada que sacan las agencias", a que a su juicio se favorece así la "especulación"; y las dificultades de los jóvenes al acceso a la vivienda, entre otros motivos, por tener que pagar a las agencias inmobiliarias.

Para la APEI, las afirmaciones de Podemos demuestran "su desconocimiento sobre el sector de la mediación inmobiliaria". El presidente de la APEI, Óscar Martínez, dice entender la "buena voluntad" de Podemos a la hora de intentar favorecer el acceso al mercado de la vivienda, pero cree que las medidas que propone son "tan injustas como inviables".

Asimismo, señala que el sector de la mediación inmobiliaria necesita una regulación que aporte transparencia y mejore la profesión, y no medidas "oportunistas y sin fundamento".

Según Martínez, los argumentos de Podemos favorecen el "descrédito de esta profesión y demuestran desconocimiento de la realidad" y puntualiza que "es impensable cobrar por unos servicios que no se prestan y, es más, en una agencia inmobiliaria son muchas las operaciones que no llegan a buen término y en estos casos no se cobra por ellas".

Sobre las afirmaciones de Podemos que relacionan la mediación con la especulación, Martínez clarifica que "la función del agente inmobiliario es intentar que los precios sean lo más ajustados al mercado. "En muy pocas ocasiones le decimos al vendedor que el precio que propone es barato, al contrario. Nuestro trabajo como mediadores es voluntario, a diferencia de otros sectores, donde el consumidor no puede evitarlos", añade.

En este sentido, insiste en que es "totalmente voluntario" que comprador y vendedor utilicen dichos servicios, aunque muchas personas acuden a las agencias porque ven "la importancia y necesidad de recurrir a un asesor especializado en algo tan importante como es la compra de una vivienda".

Respecto a las nuevas modalidades que "creen sustituir a las agencias convencionales, pero lo que hacen es vender servicios y cobrar con base en ellos, sin llegar a ofrecer el servicio de la agencia tradicional", apunta que no conoce ninguna de esas agencias 'online' que no cobre por sus servicios.

REGULACIÓN Y COMISIONES

El presidente de la APEI también explica que "son muy pocos los costos a los que hacen frente los jóvenes para acceder a la vivienda que deriven en ingresos para la agencia" y recuerda que "los avales o fianzas no quedan a favor de la inmobiliaria, sino del propietario".

Igualmente, recuerda que las comisiones corresponden al pago del servicio profesional y asesoramiento que desarrolla el agente inmobiliario y que "en una agencia son muchas las operaciones que no llegan a buen término y en estos casos no se cobra por ellas".

Con relación a la limitación de las comisiones que cobran las agencias inmobiliarias por sus servicios, el presidente de la APEI, recuerda que "en un mercado libre no se pueden regular los honorarios".

Sin embargo, los expertos inmobiliarios aboga por una regulación que obligue al inmobiliario a actuar con mayor transparencia. Desde el año 2000, que se desregularizó la mediación inmobiliaria, consideran que son el sector "olvidado" por la Administración, excepto en Cataluña que desde el 2010 está en vigor el Registro Obligatorio de Agentes Inmobiliarios. En otras comunidades se están introduciendo medidas a través de un registro voluntario, como el caso de la comunidad de Madrid.

Sin embargo, a la APEI no le satisface porque considera que debe ser de obligado cumplimiento para poder ejercer como agente inmobiliario" en un contexto en el que en 2017 se abrieron miles de nuevas agencias "sin ningún requisito ni exigencia de cara al consumidor".

