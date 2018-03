Los bajos sueldos frenan la compra de pisos y disparan los alquileres

Los bajos sueldos y mucho paro aún y más que habrá con la robotización y tecnificación del trabajo, frena la compra de pisos y aumentan los alquileres, pero también tienen un límite. Si una parte importante de la renta la absorbe el precio de la vivienda, compra o alquiler, las familias no tendrán recursos para consumir en otros sectores económicos, con lo cual disminuye el trabajo y el consumo en otros sectores que acaba repercutiendo también en el sector inmobiliario. Además, al estar la vivienda tan cara, los jóvenes no se independizan, no forman familia y no tienen descendencia; el problema de la natalidad es grave y acaba repercutiendo en todos los sectores de la Economía. Por eso urge regular el sector inmobiliario y que se cumpla el art.47 de la CE para que no acabe llevando a toda la economía a la ruina