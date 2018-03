Las medidas de Trump no causarán recesión ni una gran guerra comercial

No va a haber guerra comercial. Aún. Así que buen artículo. Pero sólo es media verdad. No es culpa del articulista desconocer las cifras reales de la economía mundial. Sencillamente se ocultan como un secreto de estado. Tampoco es culpa del articulista desconocer los acuerdos secretos que se están firmando en el mundo. Por eso son secretos.



Pero hay algunos silencios que hablan por sí mismos.



Por ejemplo. ¿Por qué China sigue comprando deuda americana? Si se piensa fríamente es una política poco racional. El dinero en vez de utilizarse en inversión propia por ejemplo, o en adquirir activos valiosos en cualquier parte menos en EEUU, se emplea en comprar más y más deuda de un país rival. En caso de guerra por ejemplo lo primero que le pasaría es que sufriría una pérdida autoinfligida de billones. Mal comienzo para una guerra.



Supuestamente ha servido para mantener el yuan a bajo precio, pero todo lo que es artificial va contra el curso natural de las cosas. Si no dejas ajustarse a un sistema de forma natural, en algún momento lo tendrá que hacer de forma abrupta y catastrófica, como una olla que coge cada vez más y más presión.



Sencillamente, el modelo de un país, dos sistemas, aunque aparentemente funciona de maravilla, en realidad ya ha superado el ciclo virtuoso de esa economía. Es lo mismo que le pasó a Japón. En cuanto EEUU le obligó a revaluar el yen en los Acuerdos del Plaza se vio que la economía estaba de pena. ¿Quién se acuerda ya de la película de Sean Connery, Sol Naciente, o del Nakatomi Plaza de la Jungla de Cristal. En aquel entonces no se paraba de decir que Japón pasaría a EEUU como primera potencia económica del mundo. No fue así.



EEUU no puede obligar a China, como hizo con Alemania y Japón, pero sí puede presionar a su nuevo rival con medidas proteccionistas. La tibieza de China demuestra con claridad quién tiene más que perder. Lo que dicen los economistas de paripé, como el “Pelicano” de Ciudadanos, que no saben dónde tienen la mano derecha cuando van al WC, es una mentira campanuda y fatua. Que las guerras comerciales perjudican a todos. Es mentira. Es ya una vieja mentira sostenida en la teoría de los costes comparativos de David Ricardo. Precisamente por eso los ingleses, esos trapaceros, la nación del tal David Ricardo tuvieron dos Guerras del Opio con China. Según la teoría de David Ricardo, el comercio del opio beneficiaba sustancialmente a China. Aunque fuera al coste de matar a los chinos. Gracias señores economistas, gracias Pelicano de Ciudadanos. Así nos va.



Reflejan las medidas proteccionistas la fortaleza de EEUU. Son cosmética política. Ya no hay visión de largo plazo que es lo que caracteriza a la mente humana. Así que no hay futuro.



La crisis de productividad que se manifiesta con toda su virulencia a partir de los años 60 del siglo pasado, no ha menguado ni siquiera un poco. Al contrario, las medidas de los bancos centrales han aumentado sustancialmente (no exponencialmente, ein) el riesgo moral de las inversiones. Los precios están completamente distorsionados, y el riesgo de que un factor crítico para la continuación del Sistema esté infrainvertido, no es que sea una posibilidad es que es un hecho. No voy a decir cuál es. Es la próxima burbuja que estallará y que desencadenará la Segunda Fase de la Gran Crisis Sistémica.



De los silencios se pueden extraer otras jugosas conclusiones.



Ya ha vuelto la política de las cañoneras. Así, por ejemplo, China ha echado a REPSOL de Vietnam. No podemos pedir ayuda a EEUU porque no le interesa. España es importante pero en su contexto, como base de acceso a Europa. Eso no quita que China ya haya comenzado a mover sus fichas en su propio Lebensraum.



EEUU está empezando a cerrar su acceso al conocimiento, prohibiendo absorciones de empresas clave, y manteniendo una base industrial, lo que nos habla con toda claridad de que el comercio internacional va a ser mucho más inseguro en el futuro.



No será extraordinario que los servicios secretos, no diré cuáles, pronto muy pronto, comiencen a fomentar la piratería. La inseguridad aumenta los precios de las exportaciones.



Curiosamente los adalides del comercio internacional, los británicos de David Ricardo, saboteaban el comercio internacional de España con sus colonias. No era tan bueno en ese caso, por lo visto.



Ahora pasará lo mismo. Sólo que el Caribe será África en el siglo XXI. No es sorprendente el Brexit. Los britons vuelven por sus fueros, a lo suyo.



Ya por último, la guerra comercial como cualquier guerra sólo comienza por imperiosa necesidad, o mayúscula necedad. Así pasó en la década de los años 20 del siglo pasado y volvería a pasar ahora.



Sin embargo, no parece probable ni siquiera un poco, que eso llegue a ocurrir. Es más probable que comience de nuevo el Gran Juego 2.0. Con una productividad decreciente inexorablemente, es el tiempo de la rapiña, de exasperar hasta que se desencadene la guerra que no se quiere declarar, para que el enemigo no esté preparado. Es el tiempo del Deny Access a los recursos vitales. Es el tiempo del juego sucio. Muy sucio. Y Trump está en su salsa, es un putero marrullero. Por eso el Cerdito Agridulce ha cambiado de paso de baile.



I amar prestar aen (El mundo ha cambiado)



han mathon ne nen (lo siento en el agua)



han mathon ne chae (lo siento en la tierra)



a han noston ned gwilith.(lo huelo en el aire)