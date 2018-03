Moncloa subirá pensiones y salarios públicos por decreto si no suma al PNV

No sé que tiene que ver la iglesia católica con la subida de algunas pensiones o de los salarios de los funcionarios.



Refiriéndome a esto último no veo porque tienen que emplear el decreto que no parece muy democrático. Por otro lado, se olvidan de una parte muy importante de población que suelen ser votantes del PP, la clase media que es la gran olvidada en las reformas hechas por este partido, parece gobernar para la camada de la izquierda que generalmente no le va a votar haga lo que haga.



En cuanto a los funcionarios, aunque les han congelado durante un tiempo, e incluso han tenido una bajada, no han sufrido la inestabilidad en su empleo y han tenido inalterada su antiguedad. En la vida civil el subempleo, el paro, la inestabilidad y las bajadas de salario fueron el pan de cada día y no parece que esté cambiando significativamente. No digo nada con la perra cogida con el 0´25 % a algunos pensionistas que va camino de hacerse crónica. En fin, que el PP tiene los días contados y mi voto ayudará a su caída.