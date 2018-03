Trump quiere evitar que China avance en la industria de alta tecnología porque sería un peligro para EEUU

Cuando las multinacionales solo pensaban en ahorrar costes en Occidente, decidieron llevarse la industria a China pensando en que los subdesarrollados chinos iban a trabajar muchas horas por sueldos de miseria; y dicha producción venderla en Occidente a precios occidentales y así tener un negocio redondo.



La realidad es que esas multinacionles solo miraban el amplio margen de beneficio y les daba igual el resto de la sociedad; ahora los chinos han ido copiando la tecnología que les han llevado gratuitamente los occidentales y quien domina la tecnología juega con gran ventaja.



Si los que se llevaron la producción a ese país la hubiesen dejado en Occidente seguríamos siendo una superpotencia y (aunque no hubiesen ganado tanto) el beneficio habría estado mas repartido. La próxima vez que piensen en el beneficio de la mayoría de la población (aunque no se enriquezcan tanto) y verán como seguimos estando en el primer nivel y no descendiendo como lo estamos haciendo por pensar en unos pocos y no en el resto.