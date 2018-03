Las principales medidas que recogen los Presupuestos de 2018

Se les ha olvidado que de nuevo, se prorroga el impuesto "extraordinario" del patrimonio. Con lo que ya somos el único país de la UE donde existe ese impuesto gracias al kamarada Montoro.



Tampoco comentan la subida de cuotas a la seguridad social para los autónomos no societarios y que no se bajan la de los autónomos societarios pese a haber subido un 4% y jurar que si había presupuestos no iban a subir, gracias a la kamarada Báñez.