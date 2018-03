¿Cómo afectará la rebaja del IRPF a su salario o pensión?

Todo se mueve entre gente con bajos ingresos que apenas o nada contribuyen vía IRPF. Tanta gente como aquí menciona me lleva a la conclusión de que la recaudación de IRPF la soporten cada vez más las llamadas clases medias y los ahorradores. A esto unamos que los llamados beneficios sociales tambien van en la misma linea por lo que alguien de bajos ingresos puede vivir mejor que uno de clase media. Yo no es que no quiera que la gente no viva decentemente pero que unos sean paganos de los otros tampoco.



El gobierno de todos modos está siguiendo una política demasiado selectiva y está olvidando a una parte de la población que le va a pasar una dura cuenta. Las cosas o son para todos los ciudadanos o no son para nadie.