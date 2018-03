330 43

PP recuerda a PNV que facilitó los Presupuestos vascos y que es tarea del Parlament levantar el 155

27/03/2018 - 15:18

Recalca a Ciudadanos que quien "ha sudado la camiseta" es el Gobierno y que los demás no pueden apropiarse del éxito

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El PP ha animado al PNV a respaldar los Presupuestos Generales de 2018 recordando que los 'populares' vascos permitieron que el lehendakari Íñigo Urkullo sacara adelante sus cuentas y recalcando que, si el artículo 155 sigue en vigor es Cataluña, no es responsabilidad del Grupo Popular, sino "porque el Parlament ha sido incapaz de encontrar un candidato que concite la mayoría de la Cámara, que no esté preso, huido o no tenga cuentas pendientes con la Justicia".

Así se ha pronunciado el secretario general del Grupo Popular en el Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro, en una rueda de prensa celebrada en la Cámara Baja poco después de que el Gobierno presentara el proyecto de Presupuestos Generales del Estado tras el Consejo de Ministros.

Para sacar con éxito las cuentas y repetir la mayoría suficiente de 2017, el PP no sólo precisa el apoyo de Ciudadanos, que ya lo ha asegurado, sino que también deberá sumar al PNV, que se ha reformado en que no va a negociar los Presupuestos con el artículo 155 en vigor.

El dirigente 'popular' ha recordado a la formación 'jeltzale' que, tras su apoyo a las cuentas en 2017, los objetivos "se han conseguido porque eran unos Presupuestos realistas, y han conseguido mejoras en el bienestar de los españoles, también de los vascos".

"Como los del 2018 son buenos para los españoles, también para los vascos, pido una llamada a la responsabilidad. No olvidemos que facilitamos que se pudieran aprobar los Presupuestos del Gobierno vasco y nosotros queremos también y pensamos que deberían facilitarlo", ha aseverado.

"SERÁ MUY DIFÍCIL JUSTIFICAR SU RECHAZO"

Por otro lado, Bermúdez de Castro, que ha estado acompañado de sus colegas de grupo de la Comisión de Presupuestos Jaime de Olano y Ana Madrazo, ha calificado como "decisión acertada y responsable" la aprobación de las cuentas, que cree que permiten "que la recuperación pueda ofrecer su cara más social".

En este sentido, ha dicho que "será muy difícil para algunos justificar su rechazo" --ha llegado a asegurar que "son los más sociales de la Historia"--, pues cree que estas formaciones "venían pronosticando" años anteriores que las anteriores cuentas "agravarían la crisis". "La realidad ha demostrado que se equivocaban", ha zanjado.

Además, ha recordado que estos Presupuestos son "muy distintos" a los que, debido a la situación económica entonces, presentaron a 2012, y que entonces "nadie apoyaba al PP" que, ha dicho, "estaba solo con los españoles".

AHORA SE PUEDE MEJORAR

"La demostración de que la realidad es muy distinta es que todos se suman ahora a ver qué políticas se pueden mejorar. Y si podemos barajar la posibilidad de subir determinadas partidas es porque España ha cambiado para bien", ha apostillado.

Por último, ha querido tener una mención concreta para Ciudadanos, formación a la que ha agradecido su apoyo, pero ante la que ha subrayado, a través de una metáfora deportiva, que "quien ha estado jugando el partido y sudando la camiseta ha sido el PP".

"Nadie entendería que otros quisieran apropiarse de la totalidad de estos éxitos sin haber jugado el partido. Agradecemos el esfuerzo y el apoyo que se pueda brindar a estos Presupuestos, especialmente desde Cs, pero la España que hoy vivimos es gracias al buen diseño de las políticas del Gobierno de Mariano Rajoy", ha concluido

