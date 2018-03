Subida de pensiones, rebaja del IRPF... El Gobierno aprueba los Presupuestos de 2018

Y esto en que se diferencia de la política socialista ?, pues en nada de nada. Subvencionismo y captación de voto. Yo estoy en esa tierra de nadie ni pobre para que me caiga algo ni rico para que me importe un bledo. Eso si, estoy en esa franja llamada clase media media a la que matan a impuestos y le dan pocos beneficios sociales. Ahora me toca purgar el famoso 0´25 % que se hará crónico como alguno de los males que voy padeciendo.



A mi ya no me convencen con palabrería y los que hay están muy vistos y ya sabemos lo que dan de si, así que le daré oportunidad a algún partido minoritario, al menos para que vaya al congreso de Pepito Grillo y les saque los colores de vez en cuando.