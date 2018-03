Rajoy alargará los plazos del debate de Presupuestos para dar tiempo al PNV y conseguir su apoyo

Estos se parecen a mi exmujer, cuando quería algo no hacía más que acaramelarlo todo, contando fantasías de que yo no quiero el 155, es que me obligan las circunstancas, es que el juez actúa contra mis deseos y conveniencias. Era una embustera, y por es me divorcié de ella. prefiero que otro disfrute de sus malas artes.Lueg, en cuanto conseguia lo que quería pasaba más hambre que los pavos de manolo.