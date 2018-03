330 43

Economía/PGE.- Montoro confía en aprobar los PGE y dice que la aportación de Rivera se ha limitado a dar "su apoyo"

Dice que la bajada de impuestos en los PGE de 2018 no será "ni mucho menos" como la de 2015 y 2016

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, se ha mostrado "convencido" de que se aprobarán los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018, incluso los de 2019, pese al contexto político en Cataluña, y ha celebrado el acuerdo suscrito con Ciudadanos sobre las nuevas cuentas públicas, si bien ha indicado que la aportación de su presidente, Albert Rivera, se ha limitado a dar "su apoyo".

Así lo ha señalado en la rueda de prensa para informar de los datos de la ejecución presupuestaria de 2017, en la que ha celebrado el acuerdo alcanzado con Ciudadanos para los Presupuestos de 2018 al ser "muy positivo" para España, si bien ha puntualizado que Ciudadanos es "un partido recién llegado a la arena" política.

"La aportación de Rivera ha consistido en dar su apoyo al PGE de 2017 y ahora ofrece el apoyo al PGE de 2018, que propone a la sociedad española el Gobierno del PP que lleva gobernando España desde finales de 2011. Se resume todo así", ha apuntado Montoro, después de que el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, anunciase anteriormente en el Congreso un acuerdo sobre los Presupuestos con el Gobierno, que aprobará mañana el proyecto de las nuevas cuentas en un Consejo de Ministros extraordinario.

Asimismo, Montoro ha invitado a Rivera a que celebre que España reduce su déficit público, del 4,33% en 2016 al 3,07% en 2017, ya que ha dicho no "oírle" nunca hablar sobre el déficit, y ha señalado que el acuerdo suscrito con la formación 'naranja' es compatible con la reducción del déficit público que "debe continuar".

SUBIDA DE PENSIONES

Preguntado sobre las rebajas de impuestos y la subida de las pensiones mínimas que incluirán los Presupuestos de 2018, Montoro no ha concretado las medidas, si bien ha recordado que la mayor bajada de impuestos se produjo en los años 2015 y 2016, cuando se acometió una rebaja impositiva en el IRPF y en Sociedades de 12.300 millones entre ambos ejercicios.

"Eso no va a ocurrir en la bajada que llevamos adelante en 2018, ni mucho menos", ha aclarado Montoro, quien ha querido recalcar también que no es cierto que las bajadas de impuestos se hayan iniciado con la llegada de Ciudadanos a la política nacional, ya que eso "no se corresponde con la historia reciente de Hacienda".

En este sentido, ha defendido que si el Gobierno del PP con Mariano Rajoy a la cabeza no hubiese acometido la bajada de impuestos en 2015 y 2016, no se estaría creciendo ni creando empleo al ritmo actual, ya que supuso un "impulso fiscal".

De hecho, ha recordado también que fue Mariano Rajoy quien anunció en el debate sobre el Estado de la Nación la intención del Gobierno de subir las pensiones más bajas del sistema, no solo las mínimas, e incorporarlo a los PGE. "Estamos trabajando y llegando a los acuerdos, celebremos que otros grupos políticos se sumen a acuerdos", ha añadido.

En cualquier caso, ha hecho hincapié en la importancia de los PGE de 2018, especialmente para la estabilidad política, un "bien superior" y porque permitirá el incremento de las pensiones y precisar las reducciones en el IRPF.

"CONVENCIDO" DE QUE HABRA PGE EN 2018 Y 2019

Preguntado sobre las dificultades de recabar el apoyo del PNV a los PGE ante la permanencia de la aplicación del artículo 155 y los últimos acontecimientos en Cataluña, como la detención del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, Montoro espera que el Consejo de Ministros apruebe el proyecto para llevarlo al Congreso pasada la Semana Santa.

Desde ese momento, ha enfatizado, serán los grupos los que expliquen sus apoyos o su rechazo a las nuevas cuentas públicas, si bien ha matizado que el Gobierno va "consiguiendo" acuerdos, como el cerrado con la FEMP o con los sindicatos en el ámbito de la Función Pública, que "van sentando el criterio para que haya el mayor acuerdo posible en torno a los PGE". "Estamos convencidos de que tendremos un PGE nuevo para este año, para este ejercicio y seremos capaces de tener acuerdos para los de 2019", ha aseverado.

El titular de Hacienda ha remarcado que "lo importante" es que Cataluña vuelva a la normalidad y tenga un Gobierno autonómico "normal y cumpliendo la ley", ya que esa "normalización" significará que los dirigentes de la región apuestan por que continúe la recuperación y se intensifique la creación de empleo y el bienestar de los catalanes, en vez de "estar haciendo frente".

"El frente que deberían organizar es el de la recuperación económica, la creación de empleo, que a pesar de los dirigentes continúa siendo bastante intensa. La acción política está para servir, el gran objetivo es que en Cataluña y en España se reduzcan las tasas de paro cuanto antes y crear igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos", ha agregado.



