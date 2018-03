Fuentes del PNV: "No vamos a negociar los Presupuestos con el artículo 155 en vigor".

Esto pasa por renovarles gratis el concierto económico para varios años más, y cupo, sin asegurar que apoyarán los presupuestos durante diez años mínimo. El concierto es tan importante para esa región española que dirían que sí sin dudarlo.



Pero el problema es que tenemos un gobierno de Rajoy y Soraya que son unos auténticos lelos, parece mentira que no conozcan a esta gentuza después de tantos años de robar al resto de los españoles con sus coacciones y demás.



Y el PNV no se está dando cuenta de que su actitud obstruccionista llama la atención, va en perjuicio de ellos mismos, porque el resto de España ya se está dando cuenta de que estos jetas no merecen tener concierto económico y cupo, ya que son tan egoístas y tienen tanto odio que no les importa morder la mano que les da de comer.



Esta actitud puede ser el principio del fin del concierto económico, ya que si no ayudan al resto, el resto de España no les va a dejar tener esos privilegios, puesto que no los merecen por desagradecidos.